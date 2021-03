Feszültséget keltett az orosz vakcina megvásárlása a felföldi koalícióban

2021. március 2. 19:49

Feszültséget váltott ki a négypárti felvidéki kormánykoalícióban, hogy Igor Matovic miniszterelnök, az OLaNO párt vezetője gyakorlatilag koalíciós partnerei tudta nélkül állapodott meg az orosz illetékesekkel a Sputnyik V, koronavírus elleni vakcina megvásárlásáról.

"A Szputnyik V megvétele valóban megrázkódtatta a koalíciót" - ismerte el keddi sajtótájékoztatóján Pozsonyban Matovic. Elutasította viszont azt a bírálatot, miszerint nem vette figyelembe koalíciós partnere, az Emberekért (Za ludí) párt véleményét, amely ellenezte az orosz vakcina megvásárlását.



Az orosz oltóanyag beszerzését a felvidéki koalíciós kormány február 19-én nem fogadta el, mert azt az Emberekért párt megvétózta. Matovic emlékeztetett: Veronika Remisová kormányfőhelyettes, az Emberekért párt elnöke azonban később kijelentette, hogy a hatályos felvidéki törvények szerint az egészségügyi miniszter, Marek Krajcí a kabinet jóváhagyása nélkül, saját hatáskörében is dönthet az oltóanyagok alkalmazásáról, ami ez ügyben meg is történt, ezért a mostani bírálatok, hogy "önkényesen cselekedtek", alaptalanok.



A kormányfő helytelennek minősítette Ivan Korcok külügyminiszter, az SaS párt politiksa kijelentését is, aki azt mondta, hogy a Szputnyik V Oroszország Nyugat ellen folytatott "hibrid háborújának az eszköze".



"A Szputnyik V gyógyszer, olyan vakcina, mint a többi" - szögezte le Matovic. Ivan Korcok "feleslegesen politikai ügyet" csinált a vakcinából - fejtette ki a kormányfő, és felkérte koalíciós partnereit, hogy ebben az ügyben tegyék félre a politikát.



Kérdésre válaszolva - miért tartották titokban a vakcináról folytatott tárgyalásokat az oroszokkal - Matovic kijelentette: attól tartottak, hogy ez csoportos ellenállást válthatott volna ki a vakcina ellen, ami esetleg elriaszthatta volna az oroszokat a megállapodás aláírásától.



Igor Matovic hétfő este a kassai repülőtéren megtartott sajtóértekezletén jelentette be, hogy az állam kétmillió adag, koronavírus-elleni Sputnyik V orosz vakcinát vásárolt, és az első szállítmány már meg is érkezett Kassára a felvidéki katonaság különgépén.

MTI; Gondola