A megalakulás 75. évfordulója a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulatnál

2021. március 2. 22:35

A világjárvány miatt nehéz tervezni, ezért csak egy előadás premierjével ünneplik a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat megalakulásának 75. évfordulóját. Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója elmondta, a színház feladata ma az, hogy segítsen eligazodni a világban.

Az Egy római tragédia című zenés vígjáték premierjével ünnepli megalakulásának évfordulóját a Tompa Miklós Társulat • Kép: Bereczky Sándor

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Megalakulásának 75. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat: háromnegyed évszázaddal ezelőtt, március 10-én tartotta első bemutatóját a társulat névadója által vezetett Székely Színház, megteremtve ezáltal Marosvásárhely és a tágabb értelemben vett Székelyföld első állandó színházát.

Az évfordulón Keresztes-Szabó-Demény-Apostolache: Egy római tragédia című fergeteges zenés vígjátékát mutatja be a társulat Keresztes Attila művészeti igazgató rendezésében. A világjárvány miatt nehéz tervezni, ezért nem készülnek további ünnepséggel emlékezni a 75 éves évfordulóra, de még a bemutató is attól függ, hogy március 8-án mekkora lesz a fertőzöttségi arány Maros megyében – válaszolta a Székelyhon megkeresésére Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója. Hozzátette, a társulat teljes odaadással készül, de megtörténhet, hogy online premier lesz, vagy még az sem. Ugyanakkor a költségvetés hiánya is akadályt jelent a tervezgetésben, amíg nem tudják, hogy mennyiből gazdálkodhatnak az idén, terveket sem szőhetnek. A Székelyföldi Területi Színház néven alakult társulat két – brassói és marosvásárhelyi – telephellyel jött létre, végül Marosvásárhely maradt, mint állandó székhely.

A színház létrejöttét a város és a Magyar Népi Szövetség kezdeményezte – ismertette röviden Gáspárik Attila. Mint emlékeztetett, kezdetben Tompa Miklóst, Kemény Jánost és Pittner Olivért bízták meg a vezetésével, de Pittner és Kemény távozásával végül Tompa maradt az állandó igazgató. Az egykori színházalapításról az igazgató azt is elmondta, az a szocialista rendszert szolgálta, az átnevelést, a szocialista ipart és mezőgazdaságot, a feltétel nélküli román–magyar barátságot. Hozzáfűzte, hogy az egykori színészekre ettől függetlenül felnéznek, tisztelettel emlékeznek rájuk. A mai színháznak az a szerepe, hogy segítsen eligazodni a világban. Nem az az elsődleges célja, hogy szórakoztasson, szerencsére Marosvásárhelyen több olyan társulat is van, amely ezt megteszi. Mi ennél nemesebb célokat tűztünk ki, tanítani akarunk, nemcsak az ifjúságot, de a felnőtteket is – fogalmazott a színi direktor.

Az évforduló apropóján bemutatandó előadás a Schöntan testvérek 19. századi bohózata, A szabin nők elrablása egyszerre villantja fel a kispolgári attitűd és a színház szatíráját. Amint a színház közölte, az újrafordított történetet gondolta tovább a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, mai, mindannyiunk által ismert körülmények közé helyezve azt.

A kispolgári lét, a papucsházasság, az előítéletek, valamint a színház iránti, már-már vak elkötelezettség és hit ezúttal is találkozni próbál, ennek lehetetlenségéből születnek az abszurdba hajló fergeteges vígjátéki helyzetek. Keresztes Attila rendező és alkotótársai egyszerre reflektálnak napjaink társadalmi valóságára, és saját színházi környezetükre. Az Egy római tragédia című vígjáték bemutatója március 10-én, szerdán 19 órától a színház Nagytermében lesz látható.

Antal Erika

szekelyhon.ro