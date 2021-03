Koronavírus - Romániában ismét gyorsul a fertőzések üteme

2021. március 3. 14:13

Romániában ismét gyorsul a koronavírus-fertőzések üteme: szerdán két hónap óta először haladta meg a négyezret az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek száma, a kórházi kezelésre szorulók között pedig sokkal több a fiatal, mint egy évvel ezelőtt.

A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 4278 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami 43 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Két hete ismét emelkedik - több mint 27 százalékkal nőtt - a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig néhány napja ismét ezer fölé emelkedett.

Egyre több megye kerül a "vörös zónába": immár Brassó, Kolozs, Máramaros, Ilfov és Temes megyében is meghaladta a lakosság három ezrelékét az utóbbi két hétben igazolt fertőzések száma.

A legsúlyosabb helyzet Temes megyében alakult ki, ahol megteltek a Covid-kórházak és nincs már szabad ágy az intenzív terápián. Dominic Fritz, Temesvár polgármestere szerdai sajtóértekezletén úgy vélekedett, hogy a város aligha kerülheti el a vesztegzárat, de ennek szerinte csak akkor volna értelme, ha a vele összenőtt környező településekkel együtt kerül karanténba.

Temesváron szerdán elérte a 7,25 ezreléket az utóbbi két hetes lakosságarányos fertőzési ráta.

A bánsági város elöljárója is felhívta a figyelmet arra a - bukaresti kórházigazgatók által is jelzett - jelenségre, hogy a világjárvány első hónapjaihoz viszonyítva most sokkal fiatalabb korosztályok kerülnek súlyos állapotban kórházba.

Emilian Imbri, a bukaresti Victor Babes járványkórház igazgatója szerint ez nem a fiatalokat jobban fertőző vírusvariáns megjelenésének tulajdonítható, hanem annak, hogy a fiatalabb korosztály vesztette el jobban a türelmét, kevésbé tartja be a korlátozásokat és ezáltal fokozottabb mértékben kiteszi magát a fertőzésnek.

Beatrice Mahler, a bukaresti Marius Nasta tüdőkórház vezetője is jelezte: sokkal fiatalabb betegeket utalnak be, mint tavaly, a fertőzöttek pedig rendszeresen arról számolnak be, hogy az egész családjuk elkapta a betegséget. A szakember ezt a közösségi szinten terjedő brit koronavírus-mutációnak tulajdonította, és úgy vélekedett: Romániát is elérte a járvány harmadik hulláma.

MTI