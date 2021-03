Koronavírus - Karanténba vonult a szerb pátriárka

2021. március 3. 16:34

Karanténba vonult Porfirij pátriárka, a szerb ortodox egyház közelmúltban megválasztott új vezetője, mert a napokban kapcsolatba került egy olyan személlyel, akinél később koronavírus-fertőzést állapítottak meg - közölte szerdán a patriarkátusi hivatal.

Porfirijt február 18-án választották meg a szerb ortodox egyház 46. pátriárkájává. Azért volt szükség új egyházfő megválasztására, mert az előző pátriárka novemberben belehalt a koronavírus-fertőzés szövődményeibe. A szerb ortodox egyházat 2010 óta vezető, 90 éves Irinej pátriárka a halála előtt három héttel részt vett a montenegrói ortodox egyházfő, Amfilohije temetésén, aki szintén a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele.

A pátriárka-választást követő napokban derült ki, hogy a választási küldöttek közül Irinej bácskai püspök is fertőzött volt.

A pátriárka hivatalának közleménye szerint Porfirij pátriárka olyan pappal került kapcsolatba, akinek nem voltak tünetei, vagy csak igen enyhék, ezért orvosai javaslatára az egyházfő elővigyázatosságból néhány napra izolációba vonul.

A járvány ellenére a szerb ortodox egyház papjai nem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket, továbbra is tartanak szertartásokat, és ugyanazzal a kanállal áldoztatnak is. Irinej pátriárka is akkor kapta el a fertőzést, amikor Amfilohije bíboros temetésén a többi hívőhöz hasonlóan a kegyelet jelenként megcsókolta a nyitott koporsóban felravatalozott egyházi vezető homlokát és kezét. Irinej ravatalán már üvegtetejű, zárt koporsót használtak, ám a hívőket ez nem tartotta vissza attól, hogy magát az üvegfedelet és a keresztet is tömegesen megcsókolják.

A 12 milliós szerb ortodox egyház legtöbb tagja Szerbiában, Montenegróban és Boszniában él.

MTI