NB I - A ZTE legyőzésével folytatta veretlenségi rekordját a Mezőkövesd

2021. március 3. 17:22

A Mezőkövesd kétgólos győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg felett a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának szerdai játéknapján.

A hazaiak a sikerükkel tovább javították klubrekordjukat, ugyanis immár 11 kör óta veretlenek az élvonalban, a zalaiak viszont a kudarcukkal a kiesést jelentő 11. helyen maradtak.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 2-0 (2-0)



Mezőkövesd, zárt kapus, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Cseri (30.), Vutov (40.)

piros lap: Semedo (75.)

sárga lap: Jurina (42.), Katanec (66.), illetve Favorov (32.), Tajti (41.), Semedo (73., 75.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Farkas D., Pillár, Katanec, Vadnai - Besirovic, Martic, Cseri (Vajda, 67.) - Vutov (Nagy D., 83.), Chrien (Rui Pedro, 51.), Jurina (Vojtus, a szünetben)



ZTE FC: Gyurján - Szalai D. (Papp L., 59.), Lesjak, Németh E., Bobál D., Bedi - Vass P. (Semedo, a szünetben), Favorov, Tajti (Németh D., 70.) - Koszta (Futács, a szünetben), Zimonyi (Kovács B., 71.)



A Mezőkövesd kezdte jobban a találkozót, míg a Zalaegerszeg semmiféle veszélyt nem jelentett a hazaiak kapujára. A tizedik percben ugyan a kapufa megmentette a vendégeket a góltól, de a végig lendületesebben és céltudatosabban futballozó Mezőkövesd később mégis előnybe került egy potyagólnak köszönhetően. A szünet előtt ráadásul egy pontos lövéssel megduplázta az előnyét.

A kék-fehéreken a szünetben végrehajtott kettős csere sem segített, kifejezetten lassan és körülményesen játszottak, így a második játékrészben is a hazaiak voltak veszélyesebbek annak ellenére, hogy elsősorban a biztos vezetésük őrzésére törekedtek. A mérkőzés az utolsó negyedórára végérvényesen eldőlt, mivel az enervált ZTE emberhátrányba is került, ugyanis a szünetben csereként beállt Semedo három perc alatt kapott két sárga lapot. A hajrában is a Mezőkövesd szerezhetett volna gólt, de Martic lövése a keresztlécet találta el.

MTI