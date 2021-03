Ünnepelik a balliberális lapok a Fidesz és a néppárt szakítását

2021. március 4. 11:57

Balliberális politikusok és véleményvezérek kommentárjaival helyezte kontextusba a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusát a nemzetközi sajtó azt követően, hogy szerdán a magyar kormánypárt bejelentette: kivonul az európai pártcsalád frakciójából. A The Washington Post című amerikai balliberális lap például Iratxe Garciát, az Európai Parlament balközép Progresszív Szocialisták és Demokraták Szövetsége elnökét szólította meg az ügy kapcsán. Garcia úgy fogalmazott: – A Fideszt évekkel ezelőtt ki kellett volna rúgni. Ehelyett a Néppárt képviselőcsoportja ült és csak nézte, miközben Orbán antidemokratikus kormánya újra és újra megtámadja az európai polgárok szabadságjogait.

A The New York Times liberális napilap szintén Magyarországgal szemben kritikus hangvételű cikkben számolt be az eseményekről. A lap szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnökaz Európai Néppártból való kilépéssel elveszítette azt a pajzsot, ami eddig megvédte a súlyos büntetésektől.

Hazánk elszigetelődését vizionálják

A cikk szerint Orbán éveken keresztül hadakozott az EU-val, miközben folyamatosan erodálta országában a demokráciát, így a szövetség jelezte, hogy végül kiutasíthatja. A lap rámutatott, hogy egyes európai konzervatívok régóta panaszkodnak arra, hogy Orbán befogadása azt jelenti, hogy kompromittálják az alapelveiket, és lehetővé teszik, amit ő „illiberális államának” nevezett. Az elszigetelődés Magyarország számára az Uniós támogatási alapok elvesztését is jelentheti. A cikk úgy fogalmazott, hogy Orbán abban a reményben lépett ki a Néppártból, hogy hazájában erősítse magáról a „renegát„ képet, míg a közelgő választások előtt jelenleg hivatalba lépése óta a legsúlyosabb válsággal néz szembe.

A cikk szerint Orbán megszüntette Magyarország igazságszolgáltatásának és médiájának függetlenségét, célba vette a civil szervezeteket, elfojtotta az ellenvéleményeket és kitoloncolta a háború sújtotta Szíriából érkező menekülteket így az Európai Néppárton belül nőtt a nyomás a kizárását illetően.

A cikk rámutatott, hogy elemzők szerint Orbán úgy számolt, hogy valószínűleg nem lesz szoros kapcsolata senkivel, aki Angela Merkelt német kancellárt követi majd a néppártban, ezért a csoportosítás már nem lenne olyan hasznos számára.

A „családi drámának” még nincs vége

A brüsszeli Politico hosszú elemzést közölt a magyar kormánypárt és a néppárt hosszú ideje zavaros viszonyáról. A lap szerzője szerint a fideszes képviselők kilépése az EPP-frakcióból egy sokéves, feszültségekkel terhelt viszony végkifejlete, mely egyebek mellett a Fidesz néppárti tagságának felfüggesztéséhez vezetett 2019-ben, de a magyar kormánypárt EP-képviselői ezt követően is az EPP-frakció tagjai maradhattak.

– Bár Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése a Fidesz kilépéséről az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjából egy fejezetet lezárt, de a „családdráma” ezzel még távolról sem ért véget – írta a Politico. A Politico szerint a kérdés most mindkét fél számára az, hogy a szakítás vajon inkább kedvező vagy káros lépésnek bizonyul-e hosszabb távon, miközben rövid távon mindketten vesztenek valamit: az EPP-frakció 12 fideszes képviselőt, amit követően még mindig a legnagyobb csoportosulás lesz az EP-ben, míg a Fidesz a továbbiakban nem lesz része annak a „nagy, befolyásos és gazdag” politikai erőnek, mely eddig platformot biztosított számára az európai politikai színtéren.

– A „politikai családi dráma” következő fejezetét az jelentené, ha a Fideszt magából az EPP-ből is kizárnák, vagy esetleg még előbbmagától kilépne – és Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő nyilatkozata szerint a történtek ebbe az irányba mutatnak – és mindeközben parlamenti körökben köztudottnak számít, hogy a Fidesz már korábban tárgyalásokat folytatott a lehetséges együttműködésről az EU-val szemben leginkább kritikus két frakcióval, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjával, illetve a szélsőjobboldali Identitás és Demokrácia (ID)képviselőcsoporttal – írta a Politico.

„Orbán nélkül”

A németFrankfurter Allgemeine Zeitung című lap csütörtöki számában „Orbán nélkül” címmel jelentetett meg kommentárt.

– A nyilvánosság számára az ügy úgy fogható fel, hogy itt egy olyan döntés született, amit már nem lehetett elkerülni. Egy nacionalista, aki az „illiberális demokrácia„ szószólója, egyszerűen nem fér már bele egy olyan polgári közösségbe, ami generációk óta viszi előre az európai integrációt – írta a lap szerzője, aki szerint a strasbourgi mindennapokra Orbán visszavonulója kevés hatással van. Az EPP-frakció nincs ráutalva a szavazataira. A jobboldali frakciókban pedig Orbán embereinek jóval kevesebb befolyása lehet a törvényhozásra, és ez Orbánra is érvényes.

A miniszterelnök nem csak a kereszténydemokrata támogatást veszíti el, ami mindig fontos volt neki a populistákkal való flörtölés ellenére is, hanem a sokat érő politikai kapcsolatokat is. „Orbán most végre többet kap egy kedves pofonnál” – szólt a Handelsblatt.com oldalán megjelent kommentár, ami megírta, hogy az EPP-nek végre sikerült kiszorítani a Fideszt a frakciójából. Mint azt a lap szerzője írta, évekig az volt a legkeményebb eljárás Orbán ellen, hogy Juncker kisebb pofonokkal köszöntötte őt a kamerák előtt.

Az autokrata fütyül a mások szerint alapvető európai értékekre: pluralizmus, szabad média, szabad kutatás. Mostanra az EU is komolyabban áll a dologhoz, de ez eddig keveset segített. A probléma az, hogy nagy többség kell ahhoz, ha egy államot tényleg nyomás alá akarnak helyezni – írta a szerző. Sokan attól tartottak, hogy Magyarország után ők kerülnek célkeresztbe, ezért évekig sajnálkoztak Orbán viselkedése miatt, de alig büntették azt. Az EPP most 148 szavazattal fogadta el a módosítást, a Fidesz pedig a korábbi kijelentéseknek megfelelően bejelentette a kilépését, megelőzve ezzel a kizárást. Az, hogy az EPP évekig nem tudta ezt a lépést megtenni, szégyenletes.

A Parlament összetétele szempontjából a hír nem jó, mert most a képviselők egynegyede tartozik olyan csoportokhoz a jobboldal szélén, akik miatt nehezebb lesz döntéseket hozni – írta a publicista.

Weber megbukott „hídépítőként”

A Spiegel.de című portálon „A romok, amiket Orbán maga mögött hagy” címmel jelent meg kommentár, amelyben a szerző azt írta: Weber ismét kedvenc szerepét akarta eljátszani a szerdai ülésen: a hídépítőét. Azonban a híd gyorsan összeomlott, és romokban hever a remény és csillapítás politikája is, amit főleg a CDU és a CSU követett évekig Orbánnal szemben.

magyarnemzet.hu