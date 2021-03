Budapest nagy részén elérhető lett a Vodafone 5G hálózata

2021. március 4. 16:04

A hazai szolgáltatók közül elsőként, Budapest lakott területének csaknem teljes egészén elérhetővé vált a Vodafone kültéri 5G hálózata: Budapesten és környékén több mint 200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t csütörtökön - jelentette be Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatója online sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a fejlesztések folytatódnak, a tervek szerint március végéig országosan csaknem 300 bázisállomáson fogják felkapcsolni az 5G-t, ezzel további nagyvárosokban és kisebb településeken is elérhetővé teszik az újgenerációs mobilhálózatot. Az ország európai és világszinten is kiemelkedően teljesít az 5G hálózatfejlesztésben - mondta.

Magyarországnak a lehető legjobb hálózatokra van szüksége a gazdaság mielőbbi helyreállításához, továbbá a sikeres üzleti és társadalmi környezet biztosításához, ezt szolgálják a cég folyamatos 5G fejlesztései is - mondta Amanda Nelson. Hozzátette: hálózataik fejlesztése kiemelten fontos, mert ezek teszik lehetővé a távmunkát és távoktatást, működtetik a vállalkozásokat.

A sajtótájékoztatón felidézték, hogy a Vodafone 2019 májusában először Zalaegerszegen, a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya ünnepélyes megnyitója alkalmából a tesztpályán, majd Budapesten a Vodafone Székház tetején indította el saját frekvenciáján Magyarország első állandó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomásait. 2019 őszén pedig elindították az ország első, mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G hálózatát, és ezzel széleskörben elérhetővé téve az 5G nyújtotta előnyöket.

A fejlesztések tavaly a járvány ellenére sem álltak le, a szolgáltató több vidéki nagyvárosban indította el 5G szolgáltatását, így Székesfehérváron, Miskolcon, Siófokon, Balatonfüreden.

Idén a vidéki 5G fejlesztéseket Győrben, Debrecenben, Pécsen, Egerben és Szegeden folytatják.

Orbán Anita, vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a nemzetközi szabványok szerint az 5G működtetéséhez sokkal kevesebb energiára van szükség, mint például a 4G hálózat üzemeltetéséhez, azaz kevesebb energiát használ, miközben több adatot továbbít. Ez azt jelenti, hogy az 5G hálózat üzemeltetése környezetkímélőbb, mint a korábbi generációs mobilhálózatok. A cég a magyarországi hálózatát 100 százalékban zöld energiából látja el - közölte. Az 5G-nek számos közvetett pozitív környezeti hatása is lesz: segítségével széles körben elterjedhetnek olyan technológiák - például a mobil hálózatba kapcsolt intelligens eszközök közötti (IoT) megoldások, gépi tanulás, mesterséges intelligencia - amelyek a fenntarthatóságot szolgáló intelligens ökoszisztémák alapjait képezik a jövőben.

Szabó István hálózatfejlesztési vezető közlése szerint a meglévő bázisállomásokon a vezérlőkártyák cseréjét végzik, illetve bővítenek néhány kártyát. Néhány esetben antennát is kell cserélni, hogy az 5G elérhető legyen. Emellett építenek új bázisállomást is. Az újgenerációs hálózat letöltési sebessége akár a másodpercenkénti 1,5 gigabitre is képes közlése szerint. Ez azt jelenti, hogy míg egy HD minőségű film letöltése a 4G hálózaton 20 perc, addig az 5G-n 1-2 perc lesz. A kapacitásban és az alacsony késleltetésben hoz újdonságot az 5G, amely akár egymillió eszközt képes kiszolgálni egy négyzetkilométeren. Ez a sokszoros kapacitás a gépek kommunikációjában hoz majd változást, így az egészségügy digitalizációja is jelentősen felgyorsulhat - ismertette.

A cég tavaly az oktatás területére is elvitte az 5G-t, együttműködési megállapodást írtak alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), melynek keretében a vállalat saját frekvenciakészletéből 40 MHz-et biztosít az egyetemen épülő kísérleti 5G hálózat és 5G Laboratórium létrehozásához és üzemeltetéséhez.

