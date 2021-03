Soltész: a nemzet megerősítése a családokon keresztül valósul meg

2021. március 5. 12:03

A 2010-es kormányváltáskor az egyik legfontosabb cél a nemzet megerősítése volt, ami a családokon keresztül valósult meg, elsősorban a családtámogatások és a munkahelyek megerősítése révén - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Zalaegerszegen.

Vigh László fideszes országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) (b-j) a mintegy 800 millió forintból megújuló és bővülő egyházi fenntartású zalaegerszegi Szent Család Óvoda alapkőletételi ünnepségén 2021. március 5-én. MTI/Varga György

Soltész Miklós a mintegy 800 millió forintból megújuló és bővülő egyházi fenntartású Szent Család Óvoda alapkőletételi ünnepségén beszélt arról, hogy a kormány az eltelt tizenegy évben több tucatnyi lépéssel segítette a családokat, a házasulókat, a gyermekvállalást.



Ebben az időszakban több mint 80 százalékkal nőtt a házasságok száma, illetve felére csökkent az abortuszoké - fűzte hozzá az államtitkár.



Úgy fogalmazott: teljesen természetes, és az is kell, hogy maradjon, hogy egy családban egy apa és egy anya kapcsolatából születik a gyerek. Az államtitkár sajnálatosnak nevezte, hogy erről ma viták vannak.



Kifejtette, hogy a kormány az elmúlt években támogatta az önkormányzati óvodák és bölcsődék építését, bővítését, és ugyanúgy támogatást nyújtott az egyházi fenntartású intézmények fejlesztéseihez. A zalaegerszegi Szent Család Óvodával kapcsolatban megjegyezte: hármas összefogással, a város, a katolikus egyház és a kormány együttműködésével valósulhat meg a beruházás.



Soltész Miklós arra is kitért, hogy a kisgyerekek a járványügyi helyzet miatt a következő néhány hétben nem mehetnek óvodába és iskolába, ami nehéz döntés, de mindannyiunk érdeke. A szülők és a pedagógusok kitartását és megértését kérte az egészség megőrzése és a betegek védelme érdekében.



Vigh László (Fidesz) országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy a gyermek egy férfi és egy nő kapcsolatából születik, és minden megfogant embernek joga van az élethez. Egyben országosan is jó példának nevezte Zalaegerszeget, ahol sorra valósulnak meg gyermekintézményi beruházások.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta: több mint 800 millió forintból 2022 őszére egy 1100 négyzetméteres, kétszintes új óvoda épül. Az öt csoportszoba mindegyikében öltözőt és mosdót is kialakítanak, az újonnan kialakítandó kápolna és tornaterem egybenyitásával pedig közösségi eseményeknek is helyet tudnak adni.



Kovácsné Ujj Andrea, az óvoda vezetője arról tett említést, hogy az intézmény 1997-ben nyitotta meg a kapuit, majd 2011-ben került egyházi fenntartásba, a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozva. Az induláskor 43 gyermeket nevelő óvodába ma már 105 kisgyerek jár.

MTI