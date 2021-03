Koronavírus - Hollik: a baloldal összevissza beszél

2021. március 5. 14:13

Miközben mindenki a járvány harmadik hullámával harcol, a baloldal szemmel láthatóan összevissza beszél - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán pénteken.

Hollik István - MTI/Illyés Tibor

A kormánypárti politikus szerint hiába figyelmeztettek már hetekkel ezelőtt a szakemberek a járvány következő hullámára, a baloldaltól nem győzték hallgatni, hogy ennek ellenére sürgősen ki kellene nyitni az országot.



A videoban idézték a jobbikos Jakab Péter egyik parlamenti felszólalását, amelyben az ország nyitását követelte, de Hollik István arra is emlékeztetett, ahogy a Momentum még egy nyitási tervvel is előállt, elnökük pedig az "értelmetlen szabályok eltörlését" hangsúlyozta. Emellett - folytatta - Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője is azonnali nyitást követelt.



"Mindezek után van olyan baloldali párt, aki a csütörtökön bejelentett intézkedéseket kevesli, van, aki sokallja, Karácsony Gergely meg éppen egyetért vele: ahányan vannak annyifélét beszélnek" - fogalmazott Hollik István.



Úgy értékelt: az viszont biztos, hogy ez nem segíti a védekezést. Szerinte ezért jó lenne, ha "Gyurcsány Ferencék" is megértenék, hogy a védekezés nem politikai kérdés.



Hangsúlyozta: ha a szakemberek azt mondják, hogy most azért kell zárni, hogy minél hamarabb nyithassunk, akkor ezt a baloldalnak is el kellene fogadnia, ahelyett, hogy az oltás ellen kampányolnak és összevissza beszélnek.



