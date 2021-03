Koronavírus - NNK: új Nemzeti Biztonsági Laboratórium épül

2021. március 5. 14:26

Új Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot épít a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az NNK az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy a fejlesztéshez a kormány és az Európai Unió csaknem 12 milliárd forint támogatást biztosított az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból.



"A projekt célja egy olyan, hazánkban és Közép-Európában is egyedülálló Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése a már meglévő legmagasabb biológiai védelmi szintű (BSL3/BSL4) laboratórium mellett, amely a legkorszerűbb körülményeket és infrastrukturális feltételeket biztosítja a veszélyes kórokozók diagnosztikája, kutatása terén" - hangsúlyozták.



Hozzátették, hogy az új, csúcstechnológiával felszerelt laboratórium segítségével gyorsítható a magyarországi gyakorlatban ritka, de egyre gyakrabban előforduló biológiai ágensek azonosítása, ezáltal gyorsabb és célzottabb intézkedések tehetők a lakosság egészségének és közvetve a gazdaság védelme érdekében.



Az új infrastruktúra mind hazai, mind nemzetközi szinten kulcsszereplő lesz a veszélyes kórokozók (például a koronavírus, a madárinfluenza-vírus vagy a Krími-kongói vérzéses láz vírus) elleni új vakcinák vizsgálatában, immunológiai kutatásokban, a kórlefolyás tanulmányozásában.



A most épülő új laboratórium és annak teljes infrastruktúrája Magyarország fertőző betegségekkel szembeni járványügyi biztonságának megőrzését és fejlesztését szolgálja. Rendkívüli események, veszélyhelyzetek (például bioterrorizmus) esetén is biztosítja a gyors reagálást, amelyben a korszerű diagnosztika szerepe kulcsfontosságú - emelték ki.



A fejlesztéssel kialakítják az új Nemzeti Biztonsági Laboratórium épületét és annak informatikai rendszerét, valamint a laboratórium működtetéséhez szükséges új eszközöket szereznek be - olvasható a közleményben.

MTI