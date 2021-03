Ma Diósgyőr-MTK, holnap Felcsút-Újpest, vasárnap Honvéd-Kisvárda

2021. március 5. 16:02

Izgalmas mérközéseket kínál a köztelevízó a hétvégén a labdarúgás világából. Már pénteken este a gyönyörű - bár közönség nélküli - miskolci stadionban fogadja a Diósgyőr az MTK-t. A hazaiaknak csak a győzelem elfogadható, s ha otthon tartják a három pontot, még akkor is az utolsó helyen maradnak az NB I tabelláján. Az MTK a dobogóra szeretné felküzdeni magát, s győzelem esetén pontban utolérnék a Fehérvárt, amelyik csapat vasárnap – idegenben – a kiesés ellen küzdő Budafokkal csap össze: Csizmadia Csaba legényei kemény ellenfelek lesznek. A Paks a Mezőkövesddel mérkőzik, két jó csapat, két kiváló edző: a papírforma döntetlen lenne. A Felcsút az Újpestet fogadja: Hornyák Zsolt biztosan az egyértelmű győzelemre űzi a Makovecz-stadionban gyepre lépő futballistáit, ám az Újpest is jó csapat. A Honvédnak egyértelműen meg kell vernie a Kisvárdát, hogy kikerüljön a veszélyövezetből. Ugyanez a leckéje a Zalageerszegnek is, és a küszködő Ferencváros ellen van esély a három pont megszerzésére.

A Dunaszerdahely Pozsonyban késérli meg legyőzni a Slovant.

Lipcsei Péterék a Freiburg ellen csatáznak idegenben, a magyar kapusnak valószínűleg nélkülöznie kell az előtte felsorakozó védelemben a sérült Orbánt – ezt az összecsapást magántelevízió közvetíti szombaton.

március 5., péntek:



M4 Sport



20.00: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-MTK

március 6., szombat:



M4 Sport+

14.15: Labdarúgás, felvidéki bajnokság, Pozsonyi Slovan -Dunaszerdahely



17.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Mezőkövesd



19.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Újpest

Sport 2

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Lipcse



március 7., vasárnap:



M4 Sport+

16.00: Labdarúgás, NB I, Bp. Honvéd-Kisvárda



18.00: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Ferencváros



20.00: Labdarúgás, NB I, Budafok-Fehérvár

