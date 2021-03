Emmi: hétfőtől hatályosak az új intézkedések a köznevelési intézményekben

2021. március 5. 16:49

A kormány az emberi életek védelme és a fertőzések számának csökkentése érdekében március 8-tól a köznevelési intézményekben is új intézkedéseket vezet be - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken az MTI-t.

A tárca közölte: az óvodákban rendkívüli szünet lesz, az ez utáni első munkanap április 7. Az iskolákban március 31-éig a nevelés-oktatást tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik majd, az ezt követő tavaszi szünet utáni első tanítási nap ugyancsak április 7. Az intézkedésekről minden köznevelési intézmény tájékoztatást kapott.



A tantermen kívüli, digitális munkarendet az eddigi tapasztalatok alapján, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlás figyelembevételével kell megszervezni, ehhez a digitális tananyagok, a Digitális Kollaborációs Tér és egyéb platformok rendelkezésre állnak. Ahol az eszközellátás a tanulók számára nem biztosított, ott arra kérték az iskolákat, hogy adják ki a szükséges eszközöket - írták.



Az óvodák, iskolák nem biztosítanak gyermekfelügyeletet annak érdekében, hogy radikálisan csökkenjen a további fertőzés lehetősége - hívta fel a figyelmet a szaktárca.



Kitértek arra is: a gyermekek, tanulók étkeztetését biztosítani kell a már korábban kipróbált és bevált rendelkezések szerint elvitellel vagy kiszállítással.



Az idei május-júniusi érettségi vizsgákra, valamint a szakmai vizsgákra történő felkészülés céljából - az intézményvezető döntése alapján - egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.



A kollégiumokban az eltérő munkarend időszakában engedélyezhet lakhatást az intézményvezető az érettségiző, továbbá azon tanuló számára, akinek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei ezt indokolják.



A pedagógiai szakszolgálati intézmények és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok tevékenységüket elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg - ismertették.



A versenyszerűen sportolóknak a sporttevékenységükre való figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tíztagú csoportokban megtarthatja, a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést ugyancsak legfeljebb ekkora csoportokban biztosíthatja.



A középfokú iskolák által az általános felvételi eljárás során szervezett, már meghirdetett szóbeli vizsgák megtarthatók, valamint digitális formában is megszervezhetők.

Ha egy szóbeliző igazoltan fertőzött vagy karanténba kerül és kérelmezi, akkor a vizsgát szervező intézmény pótnapot szervez legkésőbb március 19-éig, majd március 22-éig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.



A tanulói adatlapokat március 23-24-én lehet még módosítani, a módosító adatlapot pedig március 25-éig küldik meg az Oktatási Hivatalnak.



