Hetvenévesen is költ a bölcs albatrosz

2021. március 5. 18:52

Idén is költött a világ legidősebb tengeri madarának tartott Laysan-albatrosz, Wisdom, noha már legalább 70 éves - közölte az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (USFWS).

A bölcs a fiókával - npr.org

Az északnyugati Hawaii-szigetekhez tartozó Midway-atollon élő nőstény – tojó – albatrosz a világ legidősebb ismert, ma is költő vadon élő madara. A Hal- és Vadvédelmi Szolgálat szerint az albatrosz legfiatalabb csibéje február 1-jén kelt ki a tojásból.



Wisdom immár több mint hat évtizede tér vissza rendszeresen a Midway-szigetekre. A madár mindig ugyanabban a védett fészekben költ jelenlegi párjával, Akeakamaival, amellyel 2012 óta él együtt. A vadvédelmi szolgálat szerint most kikelt tojását november utolsó napjaiban rakta.



Az albatroszok nem minden évben raknak tojást, és ha megteszik, akkor is csak egy csibét nevelnek fel, így minden egyes példány nagy jelentőségű az egész kolónia számára.



Wisdomot 1956-ban gyűrűzték meg, első költése alkalmával. E madárfaj legkorábban ötévesen rak tojást, így Wisdom idén legalább 70 éves, noha fajtársai általában 12-40 évig élnek. A kivételesen hosszú életű madárnak eddig 30-36 fiókája születhetett.



A ragadozómentes Midway-atollon 30 madárfaj hárommillió példánya él, költ vagy telel át, köztük egymillió albatrosz, a világ legnagyobb albatroszkolóniája. A kis szigeten kialakított nemzeti park a Laysan-albatroszok csaknem 70 százalékának biztosít élőhelyet.



Az albatroszcsibék rendszerint február elején kelnek ki és júliusra válnak röpképessé. Az év legnagyobb részében egyedül vannak úton, és siklórepülésben hatalmas távolságokat tesznek meg a Csendes-óceán északi része fölött.



MTI