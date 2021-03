A felföldi kormánykoalícióban nézeteltérések vannak a járványkezelésről

2021. március 5. 22:45

A Felvidéken egyre több kérdésben merülnek fel nézeteltérések a kormánykoalíciós partnerek között a koronavírus-járvány kezelését illetően - erről a Századvég külpolitikai elemzője beszélt az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Halkó Petra – origo.hu

Halkó Petra elmondta: a Felvidéken is szeretnék mielőbb biztosítani az embereknek a mindennapi élethez való visszatérést. A kormányon belüli viták miatt felmerült az előrehozott választások kiírása is, de tudják, hogy az most sem egészségügyi, sem biztonsági okból nem lenne szerencsés. Ráadásul egy új választás komolyan átalakítaná a kormányalakulatot - jegyezte meg.



Kitért arra, hogy a szakértői kormány lehetőségét elvetették Szlovákiában. Az államfővel is egyeztetéseket kezdtek, aki azt közölte: kormányátalakítás esetén a legtámogatottabb kormánypárt vezetőjét kéri fel arra, hogy alakítson új kormányt.



A Századvég elemzője viszont úgy értékelt: a jelenlegi kormányfő, Igor Matovic pozíciója stabil, ha a két kisebb koalíciós partner kilépne, nem lenne meg a stabil többség, de így biztosítani lehetne a kormányzást.



Halkó Petra kifejtette: a felvidéki kormánykoalícióban már akkor sem volt egyetértés, amikor az ünnepek előtt Igor Matovic kormányfő országos tesztelést akart tartani.

Majd az üzleteket érintő korlátozások kapcsán is viták alakultak ki. A következő komoly nézeteltérés oka az orosz vakcinák beszerzése volt.



Utóbbi kapcsán a külpolitikai elemző közölte, hogy egyre több uniós tagállam dönt az orosz vakcina használatáról, mivel az uniós beszerzés lassúsága miatt más megoldásokra van szükség. Emellett a koronavírus terjedésének sebessége a vakcinagyártókat is komoly kihívás elé állítja, ezért több ország is arra törekszik, hogy a vakcinabeszerzésben több lábon álljon.

