Varga Judit egyeztetni fog a Google-lal

2021. március 5. 23:09

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán pénteken bejelentette, hogy egyeztetni fog a Google-lal, és konzultációkat kezdeményez a Facebook és más nagy technológiai cégek vezetőivel is.

Az igazságügyi miniszter közölte, hogy pénteken a Budapestre látogató Thierry Breton belső piacért felelős európai biztossal egyeztetett a készülő európai uniós szabályozásról. Ezzel kapcsolatban azt írta: "elfogadom a Google vezetőinek egyeztetésre történő meghívását, és hasonló konzultációkat kezdeményezek a Facebook és más technológiai óriások vezetőivel is".



Mindenki nagy érdeklődéssel figyeli a világban, hogyan birkóznak az országok a nagy technológiai cégekkel azért, hogy betartsák a jogszabályokat, és átlátható módon működjenek - írta Varga Judit.



A pénteki egyeztetetéshez kötődően a miniszter közölte: az európai biztos örömmel értesült arról, hogy Magyarország a Digitális szabadság bizottság munkájának köszönhetően már határozott előkészítő lépéseket tett a közös európai szabályozás kialakításáért, "és kérte türelmünket a magyar törvény előrehaladásával kapcsolatban".



Varga Judit arról is tájékoztatta az európai biztost, hogy "Magyarországon sem akarunk mást a nagy techcégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést".



Semmi mást, mint ami a többi cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik - közölte.





"A munkát folytatjuk a magyar emberek védelme érdekében" - írta Varga Judit Facebook-oldalán, hozzátéve, köszöni a tartalmas beszélgetést Thierry Breton biztosnak.



