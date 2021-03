Itt olvashatja az összes szabályt a hétfőn életbe lépő szigorításokról

2021. március 6. 09:35

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől életbe lépő szigorításokról szóló rendelet. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben foglalta össze a legfontosabb változásokat.

A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte erősebbnek bizonyult az eddigieknél. Bár a célegyenesben vagyunk, és a beoltottak száma már legalább 900 000, a vírus utolsó rohama itt van. Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újra nyithasson az ország. Éppen ezért két hét szigorításról döntöttünk abban a reményben, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet – olvasható a Vakcinainfo.gov.hu oldalán.

A minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők:

Az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszerviz-szolgáltatások. A nőnapra tekintettel március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk.

Az óvodák és az általános iskolák a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. A középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás továbbra is fennmarad.

z alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad.

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javaslunk. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorítjuk a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzuk.

Kiterjesztjük a bértámogatást és az adókedvezményeket azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.A

Mindemellett zajlik az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció, amelyhez március 15-ig várjuk a véleményeket. Célunk, hogy húsvét környékén fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását, ehhez az emberek véleményét is kikérve – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A nyitva tartható üzletek körébe tartoznak az élelmiszerboltok, patikák, drogériák, benzinkutak, bank- és postahivatalok – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára kiemelte: nyitva lehetnek az építőipar működéséhez szükséges üzletek és a mezőgazdasági boltok is. Nyitva lehetnek a piacok, és március 8-án a virágboltok is, és továbbra is igénybe lehet venni különböző szolgáltatásokat.

A részletes szabályokat a Magyar Közlöny oldalán olvashatják.

