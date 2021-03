Nagy István: folyamatos és biztonságos a hazai élelmiszerellátás

2021. március 6. 17:28

A koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt is folyamatos és biztosított a hazai élelmiszerellátás - közölte Nagy István agrárminiszter szombaton az MTI-vel.

A miniszter a közleményben kiemelte, az új korlátozó intézkedések annak figyelembevételével születtek, hogy a mezőgazdasági termeléshez, az állattartáshoz és az élelmiszer-előállításhoz feltétlenül szükséges üzletek nyitva maradhassanak, továbbá a termelést biztosító szolgáltatások is elérhetők legyenek.

Így a mezőgazdasági és az erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító boltok nem zárnak be, elérhetőek a mezőgazdasági gépek és azok alkatrészei is. Emellett az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a mezőgazdasági boltok, a kertészeti árudák, faiskolák és az állatgyógyszertárak is nyitva maradnak - fűzte hozzá.

Kiemelte: a veszélyhelyzeti szabályok figyelembevételével ugyancsak nyitva lehetnek a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek és piacok, a kötelezően bezárt üzletek kivételével. A nemzetközi nőnapra való tekintettel pedig március 8-án a virágüzleteknek sem kell bezárniuk.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a személyes megjelenést igénylő mezőgazdasági gépszerviz, élelmiszer-feldolgozási, közétkeztetési, állattenyésztési és állategészségügyi, a kapcsolódó laboratóriumi szolgáltatást nyújtó helyiségek vagy helyszínek is nyitva maradnak.

A miniszter közölte: a hazai élelmiszer-termelés eddig is sikeresen vette az akadályokat, az alapanyag-előállítástól kezdve a logisztikáig az élelmiszeripar minden szegmense megfelelően működik, így az esetlegesen növekvő vásárlói igényeket most is ki tudják elégíteni.

MTI