A Néppárt gondjai csak most kezdődnek

2021. március 7. 00:48

„Borzasztó, hogy a Fidesz távozik a néppárti frakcióból” – mondja Milan Zver. A Szlovén Demokrata Párt EP-képviselőjét a Fidesz néppárti frakcióból való kilépése kapcsán kerestük meg: a politikus a baloldalnak tett szívességnek tartja a távozáshoz vezető európai néppárti döntést.

„A néppárti frakció a baloldalnak tett szívességből módosította az alapszabályát, aminek hatására a Fidesz bejelentette távozását” – mondja Milan Zver, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) európai parlamenti képviselője, a Janez Janša szlovén miniszterelnök vezette jobboldali tömörülés politikusa a Mandinernek. Zver 2019-ben arról beszélt, a legnagyobb európai pártcsalád nem lehet többé sikeres, ha elveszíti az egyik legsikeresebb tagpártját, azaz a Fideszt.

Zver tavaly decemberben iskiállt a magyar kormánypárt bennmaradása mellett, hangsúlyozva, a frakció munkájában sok gondot okoz a felfüggesztett párttagságból következő kellemetlen a helyzet, hiszen a magyar képviselők aktívak és nagy tiszteletnek örvendenek. Akkor üdvözölte Orbán Viktor továbbra is az asztalon lévő javaslatát egy lazább együttműködés kereteinek kialakítására az Európai Parlamentben (EP) a Fidesz és az EPP-frakció között.

Segítség balról

Zver lapunknak kifejti: az EP baloldala óriási segítséget nyújtott a Fidesz EPP-ből való kizárásának hivatalos megalapozásához.

„A baloldal alatt főleg a liberálisokat és a szocialistákat értem, akik folyamatosan és állandóan beavatkoznak a belső ügyeinkbe. Az EPP áldozatul esett a megosztásunkra törő gonosz szándéknak. Sokan azt gondolják, azzal, hogy a Fidesz kikerült, vége a problémának. Ez azonban rövidlátásra valló hozzáállás. Az EPP gondjai csak most kezdődnek” – fogalmaz a szlovén politikus.

„Semmiképp sem. Sőt, épp ellenkezőleg látom” – hangsúlyozta felvetésünkre, egyetért-e a kizárást szorgalmazók azon véleményével, hogy Magyarországon komoly problémák vannak a jogállamisággal és a demokráciával. „Magyarország komolyan vette az átmenetet egy demokratikus államba, és látványosan lebontotta a modernizációt akadályozó totalitárius rezsimhez köthető erőket. Sajnos ez a folyamat nem volt olyan sikeres Szlovéniában” – húzta alá az EP-képviselő.

„Orbán nem hagyta nekik”

A szlovén politikus kitér arra is, nem akarja idealizálni a magyar miniszterelnököt: szerinte bizonyosan nem makulátlan, és követ el hibákat. Például az Európai Uniót érintő kritikái neki olykor túl nyersek,„kicsit túlzottan euroszkeptikus”. Az igazság ugyanakkor az – teszi hozzá –, hogy egy ilyen hozzáállásra szükség is volt, különben a liberálisok és a szocialisták, miután tönkreteszik a nyugati civilizáció olyan alapjait, mint a család, a vallás vagy a magántulajdon, még a nemzetállamok jelentését is elpusztították volna.

„Európai szinten Orbán ezt nem hagyta nekik, védve egyúttal az államközi megoldásokat. Talán ezért is büntették. Ugyanakkor a Fidesz hazai politikáját nem tudom megítélni, nyilvánvalóan hatásos és sikeres, még ha egyes kisebbségek aggodalmukat is fejezik ki miatta. A magyar kormánynak fiatal és hozzáértő csapata van, különösen a nemzetközi porondon” – mondta Zver.

A képviselő úgy véli, néhány „nyíl”, amit a Fidesz az EU vezetői felé kilőtt, túl mérgezőre sikerült. De ez szerinte most nem fontos. „Borzasztó, hogy a Fidesz távozik a néppárti frakcióból: éreztük, hogy ez lesz, de valójában nem hittük, hogy tényleg bekövetkezhet. A magyar delegáció volt a leghűségesebb valamennyi nemzeti delegáció közül. Azok, akik pedig a kizárást követelték, a legkevésbé lojálisak az EPP-frakcióhoz. Ezt statisztikák igazolják. Ha én lennék a Néppárt vezetője, mindent elkövetnék azért, hogy a jelenleginél plurálisabb atmoszférát alakítsak ki Európa legfontosabb politikai formációjában. Sajnos Tusk elbukott ebben” – hangoztatja a képviselő.

mandiner.hu