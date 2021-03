Ralival reagált az ingatlanpiac a szigorítások bejelentésére

2021. március 8. 13:37

Hogyan érintik az újabb korlátozások az ingatlanpiaci tevékenységet? Mi történik a piacon a szigorítások óta? Lehet-e most lakást megnézni, megmutatni? Erre kereste a választ az InfoRádió az Ingatlan.com vezető elemzője, Balogh László segítségével. A szakértő szerint megdöbbentő volt látni, hogy milyen gyorsan reagált az ingatlanpiac a várható szigorítások hírére: amikor csütörtökön reggel kilenc körül, amikor híre ment a várható lezárásoknak, rögtön elkezdett csökkenni az érdeklődések száma, és az ingatlan.com látogatottsága is mintegy negyedével-ötödével esett vissza az előző heti szinthez képest - számolt be a tapasztaltakról a cég vezető elemzője.

A hét második felében ahogy nyilvánosságra kerültek az egyes intézkedések, úgy a fenti visszaesés egyre inkább csökkent, és vasárnapra visszaállt az érdeklődések és a látogatások száma a portálon. Feladott hirdetésekből 40-50 százalékkal volt kevesebb csütörtök-pénteken, vagyis látszott, hogy a kritikus két napban inkább a következő néhány hét átvészelésére készültek.

Ezután visszatért a normális kerékvágásba a kínálat felfutása is. Az ingatlanközvetítői irodákat az új szabályok szerint hétfőtől zárva kell tartani, de az egyes ingatlanközvetítők tevékenységét nem feltétlenül korlátozzák - mutatott rá Balogh László. Egyrészt azért, mert a közvetítők jó része online is tud segítséget nyújtani, másrészt pedig azért, mert itt nem olyan helyiségekről van szó, ami a szolgáltatás helyéül van feltüntetve.

Sok közvetítő úgy értelmezi a rendelkezéseket, hogy a személyes ingatlan megmutatása és megtekintése a biztonsági előírások betartásával lehetséges. Ezért sem számítanak arra, hogy a következő néhány hétben visszaesne az ingatlanpiaci forgalom - jelentette ki az Ingatlan.com vezető elemzője. Már csak azért sem, mert tavaly rendkívül sok új kedvezmény és támogatás lépett életbe, és ezekről a vevők nem szívesen mondanának le, még akkor sem, ha a következő néhány hétre tervezett tranzakciókat el kellene halasztani.

InfoStart