Joe Biden németjuhászait a Fehér Házból hazaküldték Delaware-be

2021. március 9. 11:07

Joe Biden két németjuhászkutyáját hétfőn visszaköltöztették a Fehér Házból Delaware-be, a Biden család otthonába, miután az egyik kutya agresszíven viselkedett, és állítólag meg is harapta az őrség egyik tagját - értesült a CNN fehér házi forrásokból.

yahoo.com

Biden elnök két németjuhásszal érkezett a Fehér Házba, ahol az előző elnök, Donald Trump hivatali ideje alatt nem lakott kutya.



Biden két németjuhásza közül Champ az idősebb, ő régóta él a családdal, Majort, a fiatalabbat 2018-ban fogadták örökbe. A CNN értesülése szerint Major harapta meg a biztonsági szolgálat egyik tagját, akinek sérüléséről és állapotáról azonban egyelőre nem adtak ki tájékoztatást.



A The New York Times úgy értesült, hogy a kutyákat egyébként is vissza szokták vinni Delaware-be, ha a first lady úton van, és Jill Biden most éppen a nyugati parton látogat meg katonacsaládokat.



Major volt a Fehér Házba költöző kutyák közül az első, amelyiket menhelyről fogadtak örökbe. Bidenék egy delaware-i menhelyről fogadták be.



A CCN beszámolója szerint a Fehér Házban szabadon engedett két kutya közül a hároméves Major volt a vadabb, alkalmanként előfordult, hogy ugatott és ugrált. A 13 éves Champ jóval szelídebben viselkedett.



Biden és felesége korábban egy interjúban arról beszéltek, hogy Champ és Major is jó kutya, mindkettőt nevelték attól kezdve, hogy hozzájuk kerültek. Biden elmondta, hogy az idősebb kutya, Champ komoly kiképzést kapott, és Major is ismeri felesége legfontosabb szabályát: nem szabad felugrani a bútorokra.

