Eltemették Snell György Esztergom-budapesti segédpüspököt

2021. március 9. 11:56

Végső búcsút vettek Snell György esztergom-budapesti segédpüspöktől, a Szent István-bazilika plébánosától, a Szent Jobb őrétől kedden Budapesten. A zárt körű szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezette, a koronavírus-járvány miatt gyászmisét nem tartottak.

Snell György - archív, delmagyar.hu

Erdő Péter a segédpüspököt méltatva arról beszélt: "Gyuri atya" olyan ember volt, akit mindenki tisztelt és szeretett, és aki nagyon szerette papi életét és hivatását.



Snell György püspökké szentelése után is "lelkipásztori szeretettel" vezette a rá bízott közösséget - mondta a bíboros, példaként említve, hogy a Szent István-bazilikában tartott nagy, ünnepi misék előtt sokszor kiállt a hívek elé és gyakorolta velük a misén elhangzó énekeket.



A bíboros kitért arra: Snell Györgyöt néhány nappal a 72. születésnapja előtt hívta magához az, akit ő mindig a "gazdánkként" említett. Mint mondta, a segédpüspök még élni akart, voltak tervei, ugyanakkor készült is a találkozásra Krisztussal.



Erdő Péter szólt arról is: Snell György püspöki jelmondatául a krisztusi felszólítást választotta, "Ti adjatok nekik enni", és ha "az örök bíró megkérdezi tőle", hogy mit tett a többi emberért, ő biztosan mondhatja, hogy enni adott az éhezőknek, segített a bajba jutottakon és vigasztalta a szomorúakat.



Snell György február 26-ára virradó éjjel halt meg, szervezetében kimutatták a koronavírust. A főpapot a bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.



A szertartáson részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és a testület több tagja.



Snell György 1949. március 8-án született a Csongrád-Csanád megyei Kiskirályságon (ma Eperjes). Teológiai tanulmányait a Központi Papnevelő Intézetben és az Egri Érseki Papnevelő Intézetben végezte. 1972-ben szentelték pappá. Ezt követően a Váci Egyházmegyében, majd 1993-tól, a magyarországi egyházmegyék határainak módosítása után az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében szolgált.



1975-ig Kiskunlacháza-Peregen, majd 2008-ig Budapest-Rákoskeresztúron volt káplán, majd plébános. Emellett 2004 és 2006 között Budapest-Rákosliget plébánosa, 2000 és 2003 között a rákosi esperesi kerület helyettes esperese, majd 2005-ig esperese volt.



2003-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága igazgatói tisztségét is ellátta.



2008. augusztus 1-jétől haláláig a budapesti Szent István-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre volt.

MTI