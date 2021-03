Sokat porofitál hazánk a Japánnal folytatott együttműködésből

2021. március 9. 12:26

Rendkívül sokat porfitál Magyarország a Japánnal folytatott hatékony, a kölcsönös tiszteletre és már barátságra alapuló együttműködésből - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden a közmédiával, miután tárgyalt Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel.

Szijjártó és Motegi – pannonrtv.com

Szijjártó Péter elmondta, ez igaz a gazdásig együttműködésre is: a japán vállalatok bíznak Magyarországban és a magyar emberekben.



Hozzátette, ezt támasztja alá az a tény, hogy tavaly huszonhárom japán vállalat hajtott végre fejlesztéseket a magyar kormány támogatásával, hogy ne kelljen munkavállalókat elbocsátaniuk.



Ezen vállalatok 25 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre tavaly, amihez a kormány kilencmilliárd forintnyi támogatást biztosított; a cégek 15 600 magyar ember munkahelyét mentették meg - jelezte a miniszter.



Elmondta: jelentős fejlesztések elé néz az esztergomi Suzuki-gyár, de több tízmilliárd forintnyi beruházás várható a következő hónapokban az élelmiszeripar és az autóipar területén.



Hozzátette, hogy a koronavírus-járvány elleni harc jegyében az egészségügy területén is együttműködést folytat Japán és Magyarország. Japánból már többmillió gyógyszer érkezet.



Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy Oszakában 2025-ben világkiállítást rendeznek, amelyen Magyarország is jelen lesz.



A magyar kormány úgy döntött, hogy konzulátust nyit Oszakában - tette hozzá.



"Mi nagyon szorgalmazzuk azt, hogy az Európai Unió és Japán együttműködése legyen szorosabb, jöjjön létre a beruházásvédelmi megállapodás az unió és Japán között" - fogalmazott, hozzátéve, még ennél is fontosabb, hogy a Japán részvételével létrejött kelet-ázsiai szabadkereskedelmi övezet, illetve annak tagállamai minél előbb közvetlen együttműködési kapcsolatba kerüljenek az unióval.



Szijjártó Péter idén az első külügyminiszter, aki Japánba látogatott.



MTI