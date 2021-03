A Munka-kör Alapítvány a Hallássérültekért közleménye

2021. március 9. 12:39

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért szervezetünkhöz pár hete csatlakozott Ádám, akinek nagy örömünkre, olyan munkakört sikerült felajánlani, ami eddigi tanulmányaihoz és szakértelméhez kapcsolódik, valamint alapítványunknál is hiánymunkát tölt be. Egy izgalmas területet sikerült lefednünk a munkájával. Nagy segítséget nyújt a különböző média megjelenéshez kapcsolódó design feladatokban. Ádám 23 éves, hallássérült, és szájról olvasással érti meg a hozzá szólókat, ezen kívül jól tudja kifejezni magát. Friss diplomás. A Budapesti Metropolitan Egyetem, Designkultúra BSC, designelemzőként végzett. Napi feladataiban nagyszerűen tudja alkalmazni az UX design, grafikus, kiadványszerkesztő és webdesigner ismereteit. Nagyon ügyes egyéb irodai-adminisztratív munkákban, az ad-hoch feladatok ellátásában, mint például: iktatás, rendszerezés, kapcsolattartás ügyfelekkel e.mailen keresztül. Jól ismeri és alkalmazza a Photoshop, Illustrator, XD, Indesign programokat is.

Angol nyelven alapszinten beszél amit, szeretne fejleszteni, tanulni és ezzel egy magasabb szintű nyelvtudást elérni.



Nagyon büszkék vagyunk Ádámra, hogy hallássérültként diplomát szerzett, és a nyelvtudását is fejleszti tovább. A közel 20 fő fogyatékkal élő munkatársak napi munkavégzésében is segít, akár háttérmunkával, akár közvetlen segítség révén. Örülünk, hogy a hallássérültek képzettsége terén fejlődés tapasztalható Ádám példáján keresztül.



