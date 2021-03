Liu Shaoang: álmunk, hogy az olimpiai dobogó első két fokán álljunk

2021. március 9. 13:01

A rövidpályás-gyorskorcsolyázás első magyar összetett világbajnoka, Liu Shaoang számára az a következő cél, hogy bátyjával, Liu Shaolin Sándorral az olimpiai dobogó első és második fokán álljanak.

"Minden versenyen a győzelem a célunk. Az a közös álmunk, hogy a dobogó első kettő fokán egymás mellett álljunk. Ez alól az olimpia sem kivétel" - mondta a keddi sajtótájékoztatón az MTI kérdésére a Ferencváros 22 éves versenyzője, aki hozzátette, az ellenfelek mostanra már tudják, hogy ha a fivérével együtt szerepelnek egy futamban, akkor abban másoknak nem sok esélyük van.



Az 500 méteren is aranyérmes Liu Shaoang elárulta, szerdán és csütörtökön még rendkívül fáradtnak érezte magát, le volt törve, még az ötvenperces edzés is teljesen kimerítette.



"Csütörtökön nagyon jól aludtam és péntek reggel volt időm átgondolni a dolgokat" - fogalmazta meg a változás okát. "Szombaton már úgy keltem fel, hogy világbajnok leszek, és ez az érzés akkor sem múlt el, amikor 1500 méteren elestem".



Liu Shaolin többek között arról beszélt, hogy az összetett elsőségről döntő 3000 méteres szuperdöntő után, melyben eggyel elszámolta a hátralévő körök számát, azért volt ideges, mert azt hitte, elbukta az ezüstöt.



"Végig úgy számoltunk, hogy Ádóé az arany, de nem lett volna bennem rossz érzés, ha végül én szereztem volna meg előtte. Neki az akár további motivációt és tanulságot is jelenthetett volna" - mondta a 25 esztendős Liu Shaolin, aki ha nem áll le, akkor a futambeli második helyével megelőzte volna Liu Shaoangot, de harmadikként mögötte maradt.



Az ezüstérmes váltó kapcsán azt fejtegette, hogy ha Burján Csaba az Európa-bajnoki döntőhöz hasonlóan nem esik el, akkor azt is meg tudták volna nyerni, mert Liu Shaoang befejező emberként biztosan megoldotta volna az előzést. Megjegyezte, ezúttal azért nem ő volt a záró tagja a stafétának, mert rendkívül elfáradt a vb végére, a váltóban már minden futása után masszíroznia kellett a görcsbe ránduló lábát.



"Csak az olimpián ne essen" - zárta Burján Csabával kapcsolatos gondolatát mosolyogva Liu Shaolin, aki beismerte, hogy az esés pillanatában ideges volt, azonban a hozzájuk hasonlóan ötkarikás bajnok társuk saját magát szidta az esetet követően, ezért vigasztalták a futam után.



Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke arról beszélt, hogy november 18. és 21. között a következő világkupaidény harmadik, olimpiai kvalifikációs versenye a teljesen felújított debreceni Főnix Csarnokban lesz, ahol tavaly az Eb-t is rendezték. Megjegyezte, azon dolgoznak, hogy ezúttal még jobb jeget biztosítsanak a sportág kiválóságainak.



A magyar csapat hat éremmel, köztük három arannyal fejezte be a hollandiai Dordrechtben hétvégén rendezett vb-t: az olimpiai bajnok férfi váltó ezüstérmes lett, egyéniben pedig Liu Shaoang 500 méteren és összetettben diadalmaskodott és 1000 méteren ezüstérmesként zárt, míg bátyja, Liu Shaolin Sándor az 1000 méter aranyérme mellé összetettben második lett.



