Bocsánatkérést követelnek az EMA-tól a Szputnyik V fejlesztői

2021. március 9. 13:40

Bocsánatkérést követelnek a Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina fejlesztői Christa Wirthumer-Hochétól, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) igazgatóbizottságának vezetőjétől, amiért egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

A felszólítás kedden jelent meg a vakcina hivatalos Twitter-oldalán, miközben Rómában bejelentés történt arról a megállapodásról, hogy a Szputnyik V-t az Európai Unióban Olaszországban kezdhetik el gyártani a nyártól, nemzeti felhatalmazás alapján.

"Nyilvános bocsánatkérést követelünk Christa Wirthumer-Hochétól, az EMA-tól azokért a negatív kijelentéseiért, amelyeket azokkal az EU-államokkal kapcsolatban tett, amelyek közvetlenül hagyták jóvá a Szputnyik V-t. Kijelentései komoly kérdéseket vetnek fel a szakvizsgálati folyamatba való politikai beavatkozással kapcsolatban. Az ilyen kijelentések nem helyénvalók, valamint aláássák az ügynökség és a szakvizsgálat iráni bizalmat" - állt a Twitter-bejegyzésben.



Wirthumer-Hoche, aki az EMA igazgatósága mellett az osztrák egészségügyi és élelmiszerbiztonsági ügynökség gyógyszerpiaci felügyeletét is vezeti, az osztrák ORF közszolgálati televízió egy vasárnapi vitaműsorában az orosz ruletthez hasonlította annak lehetőségét, hogy Magyarországhoz hasonlóan Ausztriában is rendkívüli jóváhagyást kapjon a Szputnyik V. A tisztségviselő adathiányra hivatkozva foglalt állást a nemzeti szintű engedélyeztetés ellen.



A Szputnyik V fejlesztői a Twitteren kifogásolták, hogy az EMA részéről egyetlen más készítményről sem hangzott el hasonló jellegű kijelentés. Hangot adtak véleményüknek, miszerint az EMA-nak nincs joga ahhoz, hogy megingassa a bizalmat annak a 46 országnak a szakhatóságaival szemben, amelyek már engedélyezték a Szputnyik V alkalmazását.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint "inkorrekt" az EMA-vezető részéről az orosz ruletthez hasonlítani a Szputnyik V rendkívüli engedélyezését az európai országokban, s rámutatott, hogy a gyakran "objektivitásra való törekvés híján" támadott oltóanyag hatékonynak bizonyult, és sok országban mutatkozik kereslet iránta. Peszkov elutasította a vakcina ügyének átpolitizálását.



Az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) múlt csütörtökön jelentette be, hogy az EMA Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) megkezdte a Szputnyik V úgynevezett folyamatos értékelését (rolling review), s erről a vakcina felnőtteken elvégzett laboratóriumi és klinikai vizsgálati eredményeinek alapján döntött. Az EMA ennek során felméri, hogy a Szputnyik V vakcina megfelel-e az EU hatékonysági, biztonsági és minőségi szabványainak.



Kirill Dmitrijev, az RFPI vezérigazgatója múlt héten bejelentette, hogy EMA-jóváhagyás esetén júniustól 50 millió ember beoltásához elegendő Szputnyik V lesz szállítható az unióba. Hétfői bécsi sajtótájokoztatóján Wirthumer-Hoche a TASZSZ szerint nehézkesnek nevezte a Szputnyik V engedélyeztetésével kapcsolatban az EMA és Moszkva között zajló kommunikációt és az adatszolgáltatást. A tisztségviselő nem tudta megmondani, hogy mikorra várható az orosz vakcina hivatalos bejegyzése, amit a dokumentáció átadásától tett függővé.

Az elmúlt napok során több hírügynökség is közölte, hogy a Szputnyik V-t, ha ezt az olasz hatóságok jóváhagyják, elsőként Olaszországban fogják gyártani az Európai Unió területén. Az erről szóló üzleti megállapodást az RFPI és a svájci Luganóban székelő Adienne Pharma&Biotech vállalat már megkötötte.



A római olasz-orosz üzleti kamara hétfőn közleményt adott ki, amely szerint a termelés júniusban kezdődhet el a Monza környéki Caponagóban, és az év végéig elérheti a 10 millió adagot.



Peszkov orosz elnöki szóvivő kijelentette, hogy az olaszországi gyártás segít majd kielégíteni az oltóanyag iránti külföldi keresletet. Kirill Dmitrijev korábban közölte, hogy Németországgal, Franciaországgal és Ausztriával is folytak tárgyalások a Szputnyik V gyártásának lehetőségéről.



Peszkov hétfőn abszurdnak és alaptalannak minősítette Ned Price amerikai külügyi szóvivő állítását, miszerint az orosz hírszerzés ellenőrzése alatt álló weboldalak dezinformációt terjesztenek a koronavírus elleni nyugati vakcinákról.



Oroszországban a kedden közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 9445-tel - ez a legalacsonyabb szám október 2. óta - 4 342 447-re emelkedett. A napi növekmény 0,22 százalék, az új esetek 10,9 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 320 488-ra csökkent, míg a halálos áldozatoké 336-tal 89 809-ra nőtt, a felépülteké pedig 9931-gyel 3 932 177-re emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 113,7 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 184 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 517 797 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



