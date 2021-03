Moszkvát aggasztja a sajtóban megszellőztetett amerikai kibertámadás terve

2021. március 9. 15:21

Súlyos aggodalomra ad alapot az a sajtójelentés, amely szerint az Egyesült Államok kibertámadásra készül az orosz kormány komputerhálózata ellen - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Peszkov arra reagált, hogy a The New York Times című napilap vasárnap amerikai kormányzati forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok három héten belül kibertámadások sorozatát készül végrehajtani az orosz kormány belső számítógépes rendszerei ellen, válaszul a SolarWinds szoftver felhasználásával elkövetett, Moszkvával összefüggésbe hozott hackertámadásokra.



A szóvivő szerint az amerikai lap által lehetségesnek tartott kibertámadás "nem más, mint nemzetközi kiberbűnözés". Peszkov emlékeztetett rá: Moszkva több alkalommal is tagadta, hogy köze lenne a kiberbűnözéshez vagy a kiberterrorizmushoz.



Peszkov megalapozatlannak nevezte az orosz űrtevékenységgel kapcsolatos amerikai aggályokat. Mint mondta, Moszkva nagyra becsüli az orosz-amerikai űrkutatási együttműködést, és bízik annak folytatásában, abban, hogy az ügy nem válik "a ruszofóbia áldozatává".



MTI