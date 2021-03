Washington lendületesebben tárgyalna a klímavédelemről Európával

2021. március 9. 16:23

A Joe Biden vezette új amerikai kormányzat világossá tette, hogy a klímaválság az egyik legfontosabb kihívás, és az Egyesült Államok új lendületet kíván adni a klímavédelemről Európával folyatott tárgyalásoknak - jelentette ki John Kerry korábbi külügyminiszter, Joe Biden amerikai elnök klímavédelmi különmegbízottja Brüsszelben kedden.

John Kerry az Európai Bizottság vezetőivel tervezett megbeszélésre érkezve azt mondta, az Egyesült Államoknak nincs a világon jobb partnere az Európai Uniónál a klímaváltozás elleni küzdelemben. A feleknek a korábbinál szorosabban kell együttműködniük a klímaváltozás megállítása érdekében, mivel - szavai szerint - a válság rendkívüli.



Véleménye szerint Washington és Brüsszel újraindított együttműködése esélyt jelent a gazdasági modellek megreformálására, ami egy "új ipari forradalom" kezdetét jelentheti, valamint nagyszerű lehetőséget tartogat a zöldebb gazdaságok kialakítására is. Kiemelte: új, kibocsátásmentes, illetve kevesebb csomagolóanyagot igénylő termékek és technológiák kialakítása jelenthetik a megoldást a világ előtt álló kihívás kezelésére. Szavai szerint egyedül egyetlen ország sem képes megbirkózni a feladattal, a globális klímavédelmi kezdeményezések célkitűzéseihez a világ valamennyi kormányának csatlakoznia kell. Az ENSZ idén, a skóciai Glasgow-ban tervezett klímavédelmi csúcstalálkozója jelenti a világ utolsó reményét, és rejtegeti a legjobb lehetőséget a klímaválság kezelésére - vélte.



Azt is mondta, hogy minden tudományos felmérés kimutatta, sokkal drágább az emberek számára az, ha a kormányok nem válaszolnak a klímaválság okozta kihívásokra, és gazdaságpolitikájukat a korábban megszokottakhoz hasonlóan folytatják. A józan ész tehát azt diktálja, hogy a kormányok összefogjanak, és egy karbonsemleges világot építsenek a 2015-ös párizsi klímakonferencián elfogadott megállapodásokban foglaltak szerint - tette hozzá az amerikai klímavédelmi különmegbízott.



Frans Timmermans, a brüsszeli testület európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnöke azt mondta, az Európai Unió kéz a kézben fog dolgozni az Egyesült Államokkal a glasgow-i ENSZ-klímacsúcs sikere érdekében. Az uniós biztos szükségesnek nevezte, hogy a rendezvényre minél több érintett szereplőt mozgósítsanak, és elérjék, hogy csatlakozzanak a klímavédelmi célkitűzések megvalósításához.



"Meg vagyok győződve arról, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködése hegyeket mozgathat meg, és gondoskodhat arról, hogy olyan éghajlati viszonyok alakuljanak ki, amelyek között a gyermekeink és az unokáink is élni tudnak" - fogalmazott Timmermans.



A 2015. decemberi párizsi klímacsúcs résztvevői megállapodást fogadtak el annak biztosítására, hogy a globális felmelegedés az iparosodás előtti értékhez képest jóval 2 Celsius-fok alatt maradjon, sőt "törekedni kell arra", hogy ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot.

MTI