A Hungary Helps Program példaként szolgálhat más kormányoknak is

2021. március 9. 17:25

Ferenc pápa iraki látogatása ráirányította a világ figyelmét az ott élő keresztények helyzetére és a magyar Hungary Helps Programra is, amely így példaként szolgálhat más humanitárius programoknak és kormányoknak is - mondta a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára kedden az MTI-nek.

Magyar zászlók a tömegben... Ferenc pápa a Franso Hariri stadionban celebrált szentmiséjére érkezik az észak-iraki kurd autonóm régió, Kurdisztán székhelyén, Erbílben 2021. március 7-én. Ferenc személyében az első római katolikus egyházfő keresi fel Irakot. MTI/Fehér Bertalan

Azbej Tristan ismertette: kedden záruló iraki útjának három célja volt. Az első, hogy munkatársaival együtt részese lehessen Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásának. Mint mondta, az egyházfő iraki útja a reményt vitte el az iraki keresztényeknek, mert ráirányította a világ figyelmét az ő helyzetükre, és ezzel együtt ráirányította a világ figyelmét a segítségnyújtás magyar modelljére is.



Az államtitkár látogatásának másik célja az volt, hogy meglátogassa a jelenleg futó programjaik helyszíneit és felmérje a humanitárius helyzetet. "A Hungary Helps Program alapelve, hogy nem Budapestről próbáljuk kitalálni, hogy mire volna szükség, hanem vállalkozunk a néha nem kis kockázattal járó helyszíni látogatásokra" - fogalmazott.



Elmondta: felkeresték a Ninivei-fennsíkon magyar támogatással újjáépített Tell-Aszkuf települést és több, szintén a Hungary Helps Program keretében épített iskolát.



Azbej Tristan kiemelte: a dzsihadisták által elüldözött lakosság házai, iskolái, templomai újra állnak, de az emberek visszatérését és hosszú távú megmaradását csak a megélhetésüket biztosító agrárium újraindítása garantálná. Következő lépésben tehát ebben kell nekik segíteni - mondta.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy felkeresett menekülttáborokat, ahol "európai ember számára elképzelhetetlen nyomorban" élnek az emberek. "Ha meg akarjuk óvni ezeket a közösséget, és meg akarjuk előzni a migrációt, akkor amíg az újjáépítés megtörténik, időt kell nyernünk azzal, hogy a menekülttáborokban szenvedő emberek életét jobbá tesszük. A Hungary Helps Program alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni" - fogalmazott.



Megjegyezte, egy jazidi menekülttáborban ezért már létre is hoztak egy pékséget és egy szakképző központot.



A program célja továbbá a nagyvárosokba menekült, évek óta ott élő keresztény közösségek támogatása, például keresztény iskolák működtetésével. Ezek az intézmények ugyanis nemcsak a keresztényeket segítik, hanem hozzájárulnak a vallási közösségek békés együttéléshez is.



Példaként említette azt a Hungary Helps támogatásával Erbílben működő katolikus iskolát, amelyben belső menekült, szíriai menekült keresztény, muszlim és jazidi családok taníttathatják gyermekeiket. "Itt tehát nemcsak oktatást adunk súlyosan traumatizált gyermekeknek, hanem a különböző vallási csoportok békés együttélését is szolgáljuk" - mondta.



Hozzátette: az ilyen típusú programokat szeretnék folytatni a jövőben is.



Azbej Tristan kitért arra is, látogatásának harmadik célja, hogy ápolja a kapcsolatot a keresztény közösségeket belső menekültként befogadó Kurdisztáni Autonóm Régió kormányával.



Elmondta, iraki útjának zárónapján találkozott Necsirván Barzánival, a Kurdisztáni Autonóm Régió elnökével és Maszrúr Barzáni miniszterelnökkel is.

MTI