Lemondásra szólította fel Jansa a szlovén állami hírügynökség igazgatóját

2021. március 9. 18:18

Janez Jansa szlovén kormányfő egy Twitter-bejegyzésben lemondásra szólította fel Bojan Veselinovicot, az STA szlovén állami hírügynökség igazgatóját, arra hivatkozva, hogy az általa vezetett közszolgálat az ellenzéknek kedvez - jelentette a helyi sajtó kedden.

Janez Jansa – siol.net

"Itt az ideje, hogy az STA igazgatója mint a szélsőbaloldal politikai eszköze lemondjon és feleljen jogellenes cselekedeteiért, lehetővé téve az ügynökség normális működését és fejlődését" - írta Jansa, hozzátéve: Veselinovic vezetése alatt több újságírót is elbocsátottak, a hazugságokat pedig gyakran igazságként tálalták.

Bojan Veselinovič – agency.sta.si

Az STA igazgatója példátlannak nevezte Jansa bejegyzését, és méltatlannak tartotta egy olyan ország kormányfőjétől, amely július elsejétől átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.



Jansa felhívását több hónapon át tartó vita előzte meg az STA vezetése és a kormány között a hírügynökség finanszírozásáról.



A szlovén kormány kommunikációs hivatala (UKOM) decemberben tájékoztatta a kormányt, hogy nem tudja teljesíteni a szlovén hírügynökséggel kötött szerződést 2020-ban, és 2021-re sem tud szerződést kötni vele, mert a hírügynökség igazgatója nem adta át azt a dokumentációt, amely lehetővé tenné az állami hozzájárulás folyósítását. Az STA többször is tudatta, hogy a törvényeknek megfelelően válaszolt az UKOM által felvetett kérdésekre, de részletesebben csak a kormánynak tartozik beszámolóval.



Az állam képviseletében az UKOM évente köt szerződést a hírügynökséggel, és havonta utalja át a működéséhez szükséges összeget. Ez 2020-ra kétmillió euró volt, további kétmillió euró bevételt üzleti tevékenységből szerzett az STA.



Az UKOM a tavalyi utolsó negyedév támogatásait egészen januárig visszatartotta, míg a kormány ideiglenesen jóvá nem hagyta a hátralék folyósítását. Ugyanis az év végén a kormány hetedik gazdaságösztönző csomagját, amelyet a parlament is elfogadott, az egyik koalíciós partner, a Modern Közép Párt (SMC) nyomására kiegészítették egy jogszabállyal, amelynek értelmében az STA-nak meg kellett kapnia a visszatartott összeget, de a döntés csak a múlt évre vonatkozott. A hivatal továbbra sem kötött szerződést a hírügynökséggel 2021-re, és idén nem folyósított támogatást.



Az STA vezetése az elmúlt hónapokban többször is hangsúlyozta, hogy amennyiben az UKOM nem változtat a hozzáállásán, hosszú távon veszélyezteti a hírügynökség működését, valamint száz alkalmazottja, köztük nyolcvan újságíró és fotóriporter anyagi helyzetét. Továbbá hangot adott azon gyanújának, miszerint a kormány nyomásgyakorlásának célja, hogy ellenőrzése alá vonja a szerkesztői politikát és az újságírói munkát, valamint lecserélje a hírügynökség munkatársait hozzá lojális újságírókra.

MTI