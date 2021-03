Újabb tizenévest öltek meg társai Franciaországban

2021. március 9. 20:08

Belefulladt egy megvert 14 éves francia lány a Szajnába Párizs egyik észak-nyugati elővárosában, halálával összefüggésben őrizetbe vették két gimnáziumi osztálytársát - közölték kedden rendőrségi források.

Az első vizsgálatok szerint egy 15 éves fiú és a barátnője megverték, majd a Szajnába dobták az áldozatot, aki az osztálytársuk volt, és akit hetek óta zaklattak a közösségi oldalakon.



Az őrizetbe vett fiú anyja hívta fel a rendőrséget hétfő este 9 órakor, hogy jelezze: a fia és annak barátnője megverték egy osztálytársnőjüket, majd elmenekültek. Az anya ezek után elment a rendőrségre és elmondta, hogy a fia azt közölte, délután 4 és 5 óra között megverték a lányt, aki szerintük beleesett a Szajnába - közölte az ügyészség.



Az anya bejelentése alapján találta meg a vízi rendőrség kedd reggel a megvert lány holttestét, akinek a fején és az arcán ütésnyomok voltak.



A tragédia hátterében álló konfliktus a februári iskolai szünet előtt kezdődött, amikor is az áldozatról olyan fotók kezdtek keringeni az egyik közösségi oldalon, amelyeken fehérneműben volt látható, s emiatt az osztálytársai zaklatták és bántalmazták - mondták el szemtanúk a francia médiában.



Az elmúlt hetekben kamaszok közötti több bandaháború is erőszakba torkollott a fővárosi régióban, s a jelenség heves közéleti vitát váltott ki.



Hétfőn egy 14 éves fiú életveszélyesen megsebesült bandák közötti területfoglalási vitában a Párizstól délnyugatra található Val-de-Marne megyében. Február 22-én és 23-án a szomszédos Essonne megyében pedig két halálos összecsapás is volt bandák között. Az egyikben egy lányt halálosan megkéseltek, másnap pedig egy fiút szúrtak le bandák közötti verekedésekben, két szomszédos településen.



Március 1-én a belügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium jelezte, hogy akciótervet dolgoz ki a középiskolás bandák közötti összecsapások felszámolására.



MTI