A brit királyi család aggódik a Harry és Meghan által jelzett problémák miatt

2021. március 9. 21:01

A brit királyi család aggasztónak tartja azokat a problémákat, különösen a rasszizmussal kapcsolatos felvetéseket, amelyekről a sussexi hercegi házaspár, Harry és Meghan beszélt a velük készített televíziós interjúban - áll a Buckingham-palota kedd este ismertetett rövid közleményében.

Kép a nagy port fölverő műsorból - cnn

A nyilatkozat burkolt, közvetett, de érzékelhető utalást tesz ugyanakkor arra is, hogy az udvar nem feltétlenül fogadja el tényként mindazt, amit Harry és Meghan a CBS amerikai televízió interjúműsorában elmondott.



A hatalmas vihart kavart kétórás interjúban, amelyet Oprah Winfrey készített a házaspárral, Meghan hercegnő kijelentette: még várandós volt elsőszülött kisfiával, Archie-val, amikor Harrynek "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



A sussexi hercegnő - polgári nevén Meghan Markle - személyében a brit monarchia modern kori történelmében először került elvált, afrikai-amerikai gyökerű amerikai állampolgár a királyi családba a trónutódlási lista egyik magas rangú tagjának hitveseként.



Harry és Meghan 2018. május 19-én házasodott össze a London nyugati határában fekvő Windsorban, a brit királyi család legősibb rezidenciáján.



A Buckingham-palota az interjúra reagáló, II. Erzsébet királynő nevében kiadott három bekezdéses kedd esti közleményben úgy fogalmaz: bár "egyes visszaemlékezések módosulhatnak", a felvetett problémákat az udvar nagyon komolyan veszi.



Ez volt az udvar első hivatalos megnyilvánulása az Amerikában vasárnap, Nagy-Britanniában hétfőn sugárzott műsor óta.



Egybehangzó brit médiaértesülések szerint a nyilatkozat kiadása előtt a királyi család tagjai és az udvari illetékesek "válságtanácskozást" tartottak.



A palota kommünikéje nem tér ki részletesen arra, hogy az a megjegyzés, amely szerint "egyes visszaemlékezések módosulhatnak", a hercegi házaspár által elmondottakból pontosan mire vonatkozik, vagyis az udvar az interjúban elhangzottakból mit von kétségbe.



A nyilatkozatban szereplő angol félmondatnak - "recollections may vary" - ráadásul lehetséges egy olyan értelmezése is, hogy a történtekre nem feltétlenül emlékszik mindenki egyformán.



A közlemény hangsúlyozza ugyanakkor: az egész királyi család szomorúsággal értesült arról, hogy az elmúlt néhány év mennyire nehéz volt Harry és Meghan számára.



Az interjúban említett problémák, különösen azok, amelyek a rasszizmushoz kötődő kérdéseket vetettek fel, aggodalomra adnak okot, és ezekkel a királyi család foglalkozni fog, de bizalmas jelleggel - áll a közleményben.



A nyilatkozat hangsúlyozza azt is, hogy Harry, Meghan és Archie mindig is a királyi család nagyon szeretett tagja lesz.



Az interjú műsorra tűzése után annyi kiderült, hogy a házaspár gyermekének bőrszínével kapcsolatos megjegyzéseket nem II. Erzsébet királynő és nem is az uralkodó férje, Fülöp edinburghi herceg tette. Harry és Meghan mindazonáltal eddig nem fedte fel, hogy ezek a megjegyzések a királyi család melyik tagjától eredtek.



Harry azonban kifejtette: a rasszista megnyilvánulásoknak általában is komoly szerepük volt abban, hogy ő és felesége tavaly felhagyott a királyi család tagjaiként végzett tevékenységével és Amerikába költözött.



Az interjúban a második gyermekével várandós Meghan elmondta: jelezte a királyi családnak, hogy támogatásra lenne szüksége mindenekelőtt mentális állapota miatt, segítséget azonban nem kapott.



A hercegnő egyenes utalást tett arra, hogy a királyi családon belüli elszigeteltsége és a minden lépésére kiterjedő átható figyelem miatt az öngyilkosság gondolata is felmerült benne.



Az interjút Nagy-Britanniában az ITV kereskedelmi tévétársaság tűzte műsorra hétfő este. A programot több mint 11 millióan nézték.



Az ITV Good Morning Britain című hírmagazinjának nemzetközileg ismert műsorvezetője, Piers Morgan azonban kedden bejelentette, hogy hat év után távozik a program éléről, miután kétségbe vonta a sussexi hercegnő által elmondottakat, és ez rendkívüli felháborodást kavart.

Piers Morgan – vantyfair.com



Morgan a műsorban azt mondta, hogy a hercegnő egyetlen szavát sem hiszi el, még azt sem hinné el neki, ha az időjárási előrejelzést olvasná fel.



Piers Morgan ezen alaposan össze is veszett a keddi műsorban az ITV meteorológusával, és a vita hevében egy időre ki is rohant a stúdióból.



A műsorszórás szabályainak betartását is ellenőrző brit távközlési felügyelet (Ofcom) kedden közölte, hogy Piers Morgan megjegyzése miatt több mint 41 ezer panaszbejelentés érkezett a nézőktől; ez negyedszázados rekord.



Az ITV kedd esti közleménye szerint megállapodás született a társaság és Morgan között arról, hogy "most jött el az ideje" a műsorvezető távozásának.



MTI