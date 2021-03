Hölvényi György európai cselekvést sürget a szíriai emberek védelmében

2021. március 9. 21:10

A polgárháború tízéves megoldatlan fegyveres konfliktusa és humanitárius válsága nemcsak Szíriát, hanem a környező országok stabilitását is fenyegeti - jelentette ki Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője az EP plenáris ülésén kedden.

Hölvényi György - FB

A szíriai konfliktusra csak politikai megoldás képzelhető el, tárgyalni kell az ország új alkotmányáról, valamint szabad és tiszta, az ENSZ felügyelete alatt zajló választásokra van szükség - rögzítette Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az ülésen.

Borrell a tíz éve tartó szíriai konfliktusról rendezett EP-vitában azt hangsúlyozta, hogy az ENSZ által támogatott politikai folyamatnak folytatódnia kell, ennek része a szabad választások előkészítése és megtartása mellett a politikai foglyok szabadon engedése is.



Kijelentette: mivel az országban emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el, fenn kell tartani a nyomást a szíriai rezsimre. Ha a helyzet nem rendeződik, ha nem valósul meg a politikai átalakulás, akkor nem lehet újjáépítés sem annak érdekében, hogy a szíriaiak hazatérhessenek hazájukba - figyelmeztetett. Borrell elmondta, a szíriai konfliktus tíz évvel ez előtti kirobbanása óta az Európai Unió 22 milliárd euró támogatást nyújtott a menekülteknek és az őket befogadó országoknak. Az EU a jövőben is szolidáris lesz a menekülteket megsegítő kormányokkal - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.



Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője hozzászólásában azt mondta, a polgárháború tízéves megoldatlan fegyveres konfliktusa és humanitárius válsága nemcsak Szíriát, hanem a környező országok stabilitását is fenyegeti



A kereszténydemokrata EP-képviselő azt mondta, a szíriai keresztények a lerombolt Aleppó, Homsz és Damaszkusz házai között maguk kénytelenek megteremteni az élet legalapvetőbb feltételeit, tíz év alatt iskoláik, kórházaik és templomaik támogatására uniós segítség nem érkezett.



"Közel hárommillió szíriai gyermek nem jár ma iskolába, a jövőkép nélküli fiatalok pedig ki vannak téve a szélsőséges iszlamista ideológiák csábításának. Így helyzetük kezelése biztonsági kérdés is" - figyelmeztetett.



"Itt az ideje cselekedni és olyan segítséget nyújtani, amire az ott élőknek valóban szükségük van" - tette hozzá felszólalásában Hölvényi György.



MTI