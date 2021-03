Molnár Antal a Pápai Történettudományi Bizottságba való kinevezését átvette

2021. március 9. 22:52

Február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A történész március 9-én vette át a kinevezést Michael August Blume SVD apostoli nunciustól a Szentszék magyarországi nagykövetségén. Az eseményen jelen volt Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.





Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott pápai bizottságnak.

Michael August Blume gratulált Molnár Antalnak, amiért a Szentatya ebben az elismerésben részesítette a történettudomány területén végzett munkásságáért. „Ez a munka nem mindig van az érdeklődés középpontjában, de a valóság feltárása nagyon fontos és nagy türelmet igénylő munka” – fogalmazott. „Amikor a Vatikánban valamit latinul írnak, az komoly dolog” – tréfálkozott, miközben átadta a vatikáni államtitkár által aláírt kinevezést.

Molnár Antal hangsúlyozta, megtiszteltetésnek tartja a kinevezést. Elmondta, hogy 1994-ben kezdte történettudományi kutatásait a Vatikánban. Először 1987-ben volt lehetősége Rómába utazni pannonhalmi diákként, a Certamen Ciceronianum résztvevőjeként. A nemzetközi latinversenyt Arpinóban, Cicero szülővárosában rendezték, de hazafelé három napot Rómában is eltöltöttek. A kinevezés átadásának vidám hangulatát fokozta, amikor elmesélte, hogy egy fiatal teológushallgató volt akkor az idegenvezetőjük, „aki éppen itt is van” – vagyis Veres András püspök. Utólagosan ismét megköszönte, amiért egy egész napot töltött velük Rómában, megmutatta a várost, nagy örömet okozva neki és felkeltve benne a vágyat, hogy visszatérjen. Történészként vissza is tért sokszor, majd hosszú időt töltött ott a Római Magyar Akadémia igazgatójaként.

Molnár Antal végül köszönete jeléül átadta Michael August Blume pápai nunciusnak az angol nyelvű, dedikált változatát annak a kötetnek, amelyet Tóth Tamással együtt írtak a Római Magyar Akadémiának otthont adó Falconieri-palotáról.

Kép: Merényi Zita

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

magyarkurir.hu