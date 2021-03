Gyurcsányné lázas

2021. március 10. 21:33

Jobbulást kívánunk Dobrev Klára magánembernek, aki lázas, fáj a feje és a végtagjai. Jobbulást kívánunk neki, éppen úgy, mint minden szenvedőnek. Reméljük ugyanakkor, hogy a Gyurcsány-párt politikusaként, leendő miniszterelnök-jelölt jelöltként Dobrev Klára állapota nem súlyosbodik, és a koronavírus okozta levertség ellenére el tud gondolkodni azon, hogy talán jobb volna befejezni férjével együtt azt az ámokfutást, amit a közelmúltban vittek véghez a kormány lejáratásának szándékával. Talán van bennük annyi az oly sokat emlegetett szolidaritásból honfitársaik iránt, hogy azonnal abbahagyják az uszítást a kínai és az orosz vakcina ellen. Bízunk benne, hogy ellenségeiknek sem kívánják ezt a szenvedést, és belátják, bármelyik vakcina megelőzi vagy enyhíti ezt a kínt, függetlenül attól, hol készült, ki gyártotta.

Az sem ártana, ha két borogatás közben megfontolná, milyen pozitív mintát tudna adni személyes példamutatással. Úgy például, hogy legközelebb, amikor tornádóként végigsöpör az országon, hogy győzködje elvtársait saját alkalmasságáról és nagyszerűségéről, akkor viselné a maszkot, tartaná a távolságot, ha már nem tudott otthon ülni és telefonálni. Mert azok a képek, amelyeken jól látszik, milyen nagy ívben tesz a kormány minden járványügyi intézkedésére, miközben arról magyaráz, hogy megbukott a rezsim, ezek a kóklerek nem tudnak megvédeni bennünket a járvány következményeitől, enyhén szólva visszásak. Képtelenség ugyanis megvédeni bárkit, ha maga keresi a bajt.

Kíváncsiak lennénk arra is, hány embert fertőzött meg haknikörútján, és hogyan számol majd el a lelkiismeretével ezen emberek szenvedései miatt. Bár olvasóink nyilván azt gondolják róla, hogy vele kapcsolatban lelkiismeretről beszélni olyan, mint csipet képzelni a vakcinába. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a kép, amelyiken lebuktatja Czeglédy Csabát, akivel ugyan maszkban bájcseveg a közzétett fotón, de épp akkor, amikor a hatmilliárdos csalónak a bíróságon kellene lennie. Állítólag a család és a párt ügyvédje már akkor tudta, hogy covidos, míg Gyurcsánynéra épp ezután a találkozó után tört rá nyavalya. Hazudott betegségéről a bíróságnak a prókátor vagy egymást fertőzték össze? Talán mindegy is. Elmond mindent róluk a találkozó ténye.

Mindeközben férje oltási káoszról hadovál. „Micsoda országot csináltak ezek” – rikkantja a maga ripacs módján az internetes térbe, miközben leveszi a teafőzőt a gázról, bizonyára hümmög is hozzá. Közben a tények változatlan makacssággal tanúsítják, hogy semmiféle ­káosz nincs, a hétvégén az állítólag leállt oltás napjait is beleszámítva két és félszer annyian kaptak vakcinát hazánkban, mint az Európai Unió tagországaiban. Már csak Málta előz meg bennünket az átoltottságban a huszonhetek közül, de könnyen előfordulhat, hogy az első helyről köszönthetjük a márciusi forradalom évfordulóját. Ezt nevezi a böszme káosznak, de arról sunyin hallgat, mitől világosodott meg a kínai vakcina ügyében, ami ellen nemrég még petíciót indított pártja. Most pedig már az a szilárd meggyőződése, hogy mindenkinek el tudja dönteni a háziorvosa, melyik oltóanyagot adja be a rendelkezésre állók közül.

Az a helyzet, kedves Ferenc és Klára, hogy „ezek” olyan országot csináltak, amelyik a legnehezebb körülmények között, a legsúlyosabb csapások súlya alatt is helytáll. Ahol a ti aknamunkátok ellenére az emberek fegyelmezettek. Ellentétben veletek, akik a betegségből, a halálból, az emberi szenvedésből is politikai tőkét akartok kovácsolni, a józan többség összefogott a ragály legyőzése érdekében. Olyan országot, amilyet ti ott, a DK-ban elképzelni sem tudtok!

Gajdics Ottó

