BL - Kettős győzelemmel búcsúztatta Gulácsiékat a Liverpool

2021. március 10. 23:45

A Liverpool kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, miután a párharc szerdai visszavágóján is 2-0-ra nyert a Puskás Arénában.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

FC Liverpool (angol)-RB Leipzig (német) 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, zárt kapus, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerzők: Szalah (70.), Mané (74.)

Továbbjutott: az FC Liverpool, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

FC Liverpool: Alisson Becker – Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson (Cimikasz, 90.) – Thiago (Keita, 72), Wijnaldum (Milner, 82.), Fabinho – Szalah, Diogo Jota (Origi, 71.), Mané (Oxlade-Chamberlain, 90.)

RB Leipzig: Gulácsi – Nkunku, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Adams – Forsberg (Kluivert, 60.), Kampl (Sorloth, a szünetben), Sabitzer, Olmo (Haidara, 72.) – Poulsen (Hvang, 60.)

Az „idegenbeli” 2-0-s sikerének köszönhetően magabiztosan várhatta az angol bajnok a visszavágót, és gyorsan le is zárhatta volna a továbbjutás kérdését, de Thiago már 3. percben elszórakozott egy ziccert, majd Gulácsi védései és némi szerencse kellett ahhoz, hogy a Leipzignek maradjon esélye bő húsz perc játék után is. Az előző idényben elődöntős német együttes fél óra után talált magára és több nagy lehetőséget is kidolgozott.

A fordulást követően a 65. percig kellett várni az első nagy helyzetre, ekkor Sorloth fejese csattant a kapufán. Öt perccel később eldőlt a párharc, az első mérkőzésen is eredményes Szalah lövésével szemben már tehetetlennek bizonyult Gulácsi.

Újabb négy perc múlva a csereként beálló Origi gyakorlatilag első labdaérintéséből gólpasszt adott Manénak, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát. Ennek a találkozónak így hasonlóan alakult a forgatókönyve, mint az elsőé, akkor Szalah és Mané az 53. és az 58. percben volt eredményes.

A találkozót, akárcsak az első mérkőzést, a szigorú német beutazási szabályok miatt rendezték Budapesten.

A németeknél Szoboszlai Dominik sérülése miatt továbbra sem mutatkozhatott be, míg Willi Orbán kézműtétje után ugyan ott ült a kispadon, de nem kapott lehetőséget.

m4sport.hu