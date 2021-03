MEKH - Kevesebb import földgáz érkezett Magyarországra januárban

2021. március 11. 12:27

Kevesebb import földgáz érkezett Magyarországra januárban, de az ellátás így is zavartalan volt - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) csütörtökön.

A tájékoztatás szerint az enyhe időjárás miatt januárban jelentősen csökkent a hazai földgázfogyasztás az előző év januárjához viszonyítva.

Decemberhez képest 25 százalékkal volt alacsonyabb az import és 16 százalékkal az exportált gáz mennyisége.

A MEKH közleményében kiemelte: az ázsiai piacokon a hideg időjárás miatt historikus magasságokba szökött az LNG ára, így a szállítmányokat az európai helyett inkább odairányították, emiatt az európai piacokon is jelentősen drágult a földgáz. A belföldi árak is emelkedtek, de továbbra is alacsonyabbak maradtak, mint az osztrák és holland tőzsde árai.

Az energiahivatal jelezte, hogy a január jelentős változásokat hozott az ellátás szerkezetében és a külkereskedelmi áramlásokban. A nagykereskedelmi piaci árak kellően magasra kúsztak ahhoz, hogy az ellátást import helyett a tárolóban felhalmozott készletekből biztosítsák a kereskedők.

További fontos változást jelentett, hogy a hagyományos szerb és horvát tranzit is csökkent. A balkáni vezetékfejlesztések eredményeképpen Szerbia ezentúl Bulgária felől kapja a Török Áramlaton keresztül Európába érkező orosz földgázt, Horvátország importigényét pedig a krki LNG-terminál elindulása csökkentette.

Az osztrák és a szlovák pontokon szinte teljesen leállt a behozatal és az ukrán importponton is kevesebb földgáz érkezett az országba - közölte a MEKH.

MTI