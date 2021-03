Karácsony megint az oltási tervet támadja

2021. március 11. 14:11

Karácsony Gergely ismét a kormányt kritizálta az oltási terv miatt, csakhogy a főpolgármester tíz napos adatokra hivatkozik. Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki politikus úgy fogalmaz meg kritikát az oltásokkal kapcsolatban, hogy állításait később megcáfolják. Eközben Magyarország az egyik legjobban teljesítő uniós ország az oltások terén.

Karácsony Gergely elégedetlenségét fejezte ki a kormánnyal szemben, mivel a beoltottak száma és a vakcinák mennyiségének arányában Magyarország utolsó helyen áll az Európai Unióban. Azaz csak állt, mivel a statisztika amire hivatkozik 10 napja jelent meg, ami egy ilyen hevesen váltakozó időszakban rengeteg változást hordozhat – írta a Mandiner.

A portál megjegyzi, hogy több baloldali médium is lehozta Karácsony Gergely bejegyzését.

„Érdekes továbbá, hogy épp ezt a statisztikát emelték ki, mivel ahogy korábban is megírtuk, nem csak átoltottságban, hanem vakcinatartalékokban is vezető Magyarország” – tette hozzá a lap.

Nem ez az első eset, hogy a főpolgármester kritikával illeti a hazai oltási programot. Korábban például azzal vádolta a kormányt, hogy szándékosan lemondott 1,5 millió Moderna vakcináról. Karácsony Gergely felszólította a kormányt, hogy adja neki és a fővárosnak ezeket a vakcinákat. Hasonló kijelentéseket tett Gyurcsány Ferenc pártja a DK.

Gyurcsány és Karácsony vakcinaügyben tisztességtelen politikát folytat

A Demokratikus Koalíció és a főpolgármester oltásügyben szándékosan megtéveszti az embereket, amit a baloldali lakájmédia készséggel és kritikátlanul kiszolgál. Még a Brüsszelt szinte soha nem kritizáló német kormánypártok szerint is az Európai Bizottság elrontotta a vakcinabeszerzést, ezért áll Európa rosszabbul, mint az Egyesült Államok, Anglia, Izrael vagy Szerbia. Magyarország a péntek este engedélyezett Janssen vakcinát is beleszámítva több mint 12 millió ember oltásához elegendő vakcinát kötött le az uniós beszerzésből, ami másfélszer több mint hazánk teljes lakossága. A kormány minden uniós vakcinát lekötött, amit a gyártók idén októberig vállaltak kiszállítani. Hiába, az uniós beszerzésű vakcinák lassan érkeznek.

Ezek után Karácsony Gergely főpolgármester szerint: “Ha a kormánynak nem kell az a másfél millió vakcina, amelyet eddig nem hívtak le az uniós beszerzési programban, akkor azt adják oda a fővárosnak. Adják ide ezt a másfél millió vakcinát és mi beoltjuk Budapestet.”

Gyurcsány pártja szerint: “A kormány tudatosan nem rendelt elegendő az uniós vakcinából, hogy tovább folytassa az EU-ellenes kampányt.” Gyurcsány és Karácsony egy gyékényen árul, a DK és a főpolgármester nyilatkozata megtévesztő és tisztességtelen. Az említett másfél millió Moderna vakcinát 2021 decemberében szállítaná Brüsszel. Az oltásellenes baloldal főpolgármestere lehet, hogy csak idén decemberben szeretné megkezdeni a budapestiek oltását, de szerencsére nem a baloldal feladata a vakcinabeszerzés. Ha az övék lenne most 700 ezerrel, májusig 7 millióval kevesebb vakcina állna Magyarország rendelkezésére. Tényszerű állítás: ha a baloldal lenne kormányon kevesebben lennének védettek és többen halnának meg. Eddig Gyurcsány Ferencék úgy próbáltak ártani az országnak, hogy bizalmatlanságot igyekeztek kelteni a magyar hatóságok által engedélyezett, világszerte több millió embernek védettséget nyújtó orosz és kínai vakcinákkal szemben. A főpolgármester pedig vagy csak decemberben kezdené meg az oltást, vagy tudatosan akarja becsapni az embereket a vakcinabeszerzésekről. A Gyurcsány-koalícióról eddig is tudtuk, hogy oltásellenesek. Akik ilyen nyilatkozatokat tesznek, azokról joggal feltételezzük, hogy valójában abban érdekeltek, hogy a járvány elhúzódásából politikai tőkét kovácsoljanak. Úgy látszik mégis azt a stratégiát követik, amit Krekó Péter, a baloldal vezető politikai elemzője januárban kikotyogott Brüsszelben. Bár Gyurcsány Karácsony Gergelyre a cigis ávós szerepét osztotta, most mégis botot ragadott. Legalább arra az időre érdemes lenne letenni, amíg az ország erejét megfeszítve küzd a járvány ellen.

Egy másik bejegyzésben a tárcavezető a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba.

Vakcinákról még egyszer

Mindannyian nehezen viseljük a bezártságot. Még ez sem lehet azonban magyarázat arra a gyűlöletkampányra, amelyet a baloldal és lakájmédiája napok óta a kormánnyal szemben a vakcinabeszerzés ügyében folytat.

E kampány legfőbb állítása, hogy Magyarország nem rendelt elég Moderna vakcinát, így azt helyettünk mások veszik meg.

Nézzük a tényeket: Az EU-s vakcina lehívásoknak négy kategóriája van: 1. Initial (normal)

2. Optional

3. Top up

4. Top-up optional Mind az “initial” dózisokból, mind az “optional” dózisokból 80 millió állt a tagállamok rendelkezésére, összesen 160 millió. A tagállamok közötti elosztási elv alapján Magyarországnak az előbbi kategóriába tartozó dózisokból ugyanannyi megvásárlására volt lehetősége, mint az utóbbiakból, (kétszer 1 744 000) összesen 3 488 000 darabra. Az “Optional” kategóriába tartozó oltóanyagok leghamarabb a harmadik negyedévben érkezhetnek (a Bizottság által kötött szerződés 15. oldala), amikorra már egyéb beszerzések révén rendelkezésre fog állni a teljes 18 év feletti lakosság teljes átoltásához szükséges oltóanyag. A valós teljesítés azonban a szerződésben rögzített ütemezésnél is rosszabbul halad. Ezt támasztja alá a Moderna szállítási ütemterve, amelyből kiderül, hogy Magyarországra csak a negyedik negyedévben nem fognak szállítani, tehát még az első (initial) kategóriába tartozó oltóanyaghoz is csak a harmadik negyedévben juthatunk hozzá. Addigra már akkor is marad oltóanyagunk, ha az amúgy önkéntes oltás lehetőségével minden nagykorú magyar ember él.

(A táblázatból egyébként az is kiderül, hogy vélhetően hasonló okokból több másik uniós tagállam sem élt az opcionális lehívás lehetőségével.) Felmerül viszont egy kérdés: a Szabad Európa nevű baloldali propagandaoldal (milyen kár, hogy ezen a néven ilyen minőségű az újságírás) és az ő tudósításukat átvéve az Index a következőkről “tájékoztat”: “Rákérdeztünk az EU-nál a várható szállítási menetrendekre is.

"A közös uniós vakcinabeszerzési program keretében Magyarország által megrendelt oltóanyagok nem »az EU-tól« érkeznek Magyarországra, hanem a gyártóktól, ezért nekünk sajnos nincs közvetlen rálátásunk a pontos szállítási menetrendre" – válaszolta az Európai Unió képviselete.” A fenti negyedéves szállításra vonatkozó információk a Bizottság (név szerint: Stella Kyriakides uniós biztos) által aláírt, a bejegyzésemhez csatolt szerződésből származnak. A Bizottság tehát pontosan tudatában van annak, hogy az említett vakcinaszállítmány nem érkezhet meg a harmadik negyedév előtt. Ahogyan a Bizottság a csatolt táblázatot is jól ismeri. Akkor vajon miért hazudott Brüsszel az internetes lapnak? Itt a nagy lehetőség a Szabad Európának és az Indexnek, hogy utánajárjanak.

Mint ismert Magyarországon oltották be lakosságarányosan a második legtöbb embert az Európai Unió tagországai közül, hazánkat csak Málta előzi meg.

Már több, mint 1,1 millió embert oltottak be, a kiváló magyar eredményekről a New York Times is írt.

Magyarországon az oltás ingyenes és önkéntes, a szakemberek szerint csak a tömeges oltás vethet véget a járványnak és a vele járó korlátozásnak. A szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy mindegyik Magyarországon engedélyezett vakcina hatékony és biztonságos.

Regisztrálni a Vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon lehet.

