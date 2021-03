Budapest Airport: 95 százalékkal csökkent a februári utasforgalom

2021. március 11. 17:55

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 54 407 utast kezelt az előző hónapban, ami 95 százalékos visszaesés 2020 februárjához képest, de a teherforgalom továbbra is nő - közölte a Budapest Airport az MTI-vel csütörtökön.

A visszaesés azért jelentős, mert 2020. februárban, a korlátozások előtti utolsó hónapban még 1 millió feletti utaslétszámot mértek. A 2021-es adatok továbbra is lekövetik az Európa-szerte bevezetett korlátozásokat - írták. A közlemény szerint a forgalom másutt is jelentősen mérséklődött. Az IATA (International Air Transport Association, Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) adatai alapján az utazási igény világszinten 72 százalékkal csökkent januárban, ami a decemberit is meghaladja. Az európai légitársaságok visszaesése még jelentősebb, 82,6 százalékos.

Az utasforgalommal ellentétben a teherforgalom nem mérséklődött idén, a januári 15,7 százalékos növekedést az előző hónapban 21 százalékos bővülés követte. 12 109 tonnával az idei a legnagyobb februári teherforgalom a budapesti repülőtér statisztikáiban - tették hozzá.

A cargo-adatok növekedését a Budapest Airport a 2019-ben átadott BUD Cargo City-vel, és a bővülő légiáruszállítási járathálózattal magyarázta. A regionális versenytársaknál jellemzően csökken a légiáru-forgalom, Budapesten viszont idén elkezdődik a BUD Cargo City második fázisának előkészítése. A repülőtér készen állna az utasforgalom fellendülésére is, de ez még a védőoltásoktól, és az utazási szabályok alakulásától függ - olvasható a közleményben.

A Budapest Airport 2020-ban 3 859 379 induló és érkező utast kezelt, ami 76 százalékos visszaesés 2019-hez képest. A 134 459 tonna légiáru ugyanakkor csak 0,8 százalékkal jelent kisebb éves mennyiséget.

MTI