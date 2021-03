A Milan a 92. percben mentette döntetlenre az MU elleni EL-negyeddöntőt

2021. március 11. 23:52

Az AC Milan 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a Manchester United otthonában a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A vendégek a hatodik és a 12. percben is szereztek egy gólt, de előbbit les, utóbbit pedig kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 38. percben Harry Maguire egy szabadrúgás után fél méterről az üres kapu helyett a kapufát találta el.



A kiegyenlített első félidő után a szünetben csereként beállt elefántcsontparti Amad Diallo az ötvenedik percben fejjel vezetést szerzett a hazaiaknak. A játék képe ezt követően sem változott, mindkét csapat előtt több helyzet adódott, végül a dán Simon Kjaer a 92. percben egyenlített.



A Villarreal nagy lépést tett a továbbjutás felé, ugyanis 2-0-ra győzött a Dinamo Kijev vendégeként, az Ajax pedig házigazdaként győzte le 3-0-ra a svájci Young Boyst.



Az AS Roma házigazdaként 3-0-ra legyőzte az ukrán Sahtar Donyecket. Szintén hazai pályán szerzett megnyugtató előnyt a Granada és a Tottenham Hotspur is – utóbbiban Harry Kane duplázott.



Az Arsenal pedig a görög Olimpiakosz otthonában nyert 3-1-re.



Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Manchester United (angol)-AC Milan (olasz) 1-1 (0-0)

gól: Diallo (50.), illetve Kjaer (92.)



Slavia Praha (cseh)-Glasgow Rangers (skót) 1-1 (1-1)

gól: Stanciu (7.), illetve Helander (36.)



Dinamo Kijev (ukrán)-Villarreal (spanyol) 0-2 (0-1)

gól: Torres (30.), Albiol (52.)



Ajax Amsterdam (holland)-Young Boys (svájci) 3-0 (0-0)

gól: Klaassen (62.), Tadic (82.), Brobbey (92.)



Granada (spanyol)-Molde (norvég) 2-0 (1-0)

gól: Molina (26.), Soldado (76.)



Tottenham Hotspur (angol)-Dinamo Zagreb (horvát) 2-0 (1-0)

gól: Kane (25., 70.)



Olimpiakosz (görög)-Arsenal (angol) 1-3 (0-1)

gól: el Arabi (58.), illetve Ödegaard (34.), Gabriel (79.), Elneni (85.)



AS Roma (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 3-0 (1-0)

gól: Pellegrini (23.), El Shaarawy (73.), Mancini (77.)

