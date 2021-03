Már két magyar cég gyárt koronavírus elleni gyógyszert, hazai felhasználásra

2021. március 11. 23:57

Újabb magyar üzemben gyártanak favipiravir tablettát, a gyógyszert, amit immár a háziorvosok is felírhatnak az otthon lábadozó koronavírus-fertőzött betegeknek. A pilisborosjenői gyár kizárólag hazai felhasználásra készíti a gyógyszert, így jelentősen csökken az ország kiszolgáltatottsága a vírus elleni küzdelemben. Az orvosi eszközöket tekintve – mint például a maszk és a védőkesztyű – már teljesen önellátó az ország – hangzott el az M1 Híradójában.

Tavaly novemberben még Japántól és Kínától vásárolt Magyarország favipiravir hatóanyagot tartalmazó tablettákat. Csaknem ötmillió darabot. Ez az a készítmény, ami a tapasztalatok szerint hatékony a koronavírusos betegek gyógyításában.

Mostantól azonban nem kell külföldről beszerezni ezt a gyógyszert.

Az Egis után a Meditop a második olyan magyar cég, amely kizárólag hazai felhasználásra gyárt favipiravir tablettákat. A vállalat a vírus megjelenése óta vesz részt itthon a favipiravir hatóanyagú készítmény kutatásában és fejlesztésében.

A sorozatgyártásához azonban új eszközökre volt szükség. Ehhez adott most másfél milliárd forint támogatást nyújt a kormány az Egészségipari támogatási program keretében. A teljes beruházás 1,6 milliárd forintból valósult meg a cég pilisborosjenői üzemében.

Csökkent hazánk kiszolgáltatottsága

„Ezzel a beruházással biztonságosan megteremtettük azt a kapacitást, amivel a következő három–öt év piaci növekedését biztosítani tudjuk” – mondta Ács Zoltán, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a beruházással sikerült csökkenteni hazánk kiszolgáltatottságát a vírus elleni védekezéshez szükséges gyógyszerek terén, miközben a kórházi kesztyűk és az orvosi maszkok előállításában Magyarország már önellátó.

Varga Mihály azt mondta: a cél, hogy a hazai egészségiparban újabb beruházások induljanak.

Erről szól az Egészségipari támogatási program. Eddig csaknem 50 vállalkozás 70 milliárd forintnyi fejlesztéséről született megállapodás.

Ennek a beruházásnak köszönhetően is a favipiravir nevű készítmény gyártása folyik, ami koronavírusos betegek gyógyításához járul hozzá. Három hónap alatt ötmillió tablettát gyártott le a cég – mondta a pénzügyminiszter.

Hozzátette: ezek a fejlesztések nemcsak hazánk önellátását erősítik, hanem hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez, újak teremtéséhez, és segítik a gazdaság újraindítását is.

Jól halad az oltási program

A legidősebbeket oltották a Pfizer vakcina második adagjával a Dél-pesti Centrum kórházban. Jól haladnak az injekciók beadásával, mindenki időben érkezett, senkire sem kellett várni. Az M1-nek az oltásra érkezők elmondták, bíznak az itthon engedélyezett vakcinákban, az orosz vagy a kínai oltóanyagnak is örültek volna.

Akiket most beoltottak, azoknak néhány napon belül már több mint 90 százalékos védelme lesz a betegség ellen.

Folytatják a tömeges oltásokat Szegeden is. A Szputnyik V vakcinával szombatig ötszáz időst oltanak be. Ezek már az emlékeztető oltások lesznek.

A második vakcinát csak akkor adták be, ha az első után nem jelentkeztek komoly oltási reakciók, esetleg szövődmények. Bár a védettség már az első oltás után elkezd kialakulni, az orvosok arra figyelmeztetnek: a második adag vakcinát sem szabad elhagyni, mert a szervezet csak azzal válik teljesen ellenállóvá.

Nagyon fontos, hogy a lakosok megkapják a második védőoltást is, ne csak az elsőt vegyék fel, hiszen a teljes védettség kialakulásához szükséges a gyártó által előírt védőoltás-mennyiség beadása – ismertette Csoma Zsanett, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egyetemi docense.

A második körös oltásnál tartanak Kaposváron is

A Pfizer mellett az orosz vakcinával is oltják azokat a regisztrált időseket, akiket a háziorvosuk küldött be az oltópontra. Csütörtökön több mint nyolcszáz embert oltottak be a kórházban. Több oltópontot is megnyitottak, hogy a vakcina beadása utáni megfigyeléskor se legyen tumultus.

Már több mint huszonháromezer oltáson vagyunk túl, és eddig elmondhatom, hogy nem jelentkezett súlyos reakció a beoltottaknál – fogalmazott Héra Eszter, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház ápolási igazgatója.

Az oltópontok mellett a háziorvosi rendelőkben is gőzerővel oltják azokat az idős embereket, akik regisztráltak. Sopronban most a Sinopharm vakcinát kapták meg a 65 felettiek. A praxisban korábban hatvan embert már beoltottak a kínai vakcinával, most pedig még negyvenöten kapták meg, mindenféle oltási reakció nélkül.

„Pozitív tapasztalataim vannak erről az oltóanyagról, és bátran ajánlom bárkinek. Továbbra is az a véleményem, hogy bármelyik oltóanyag jobb, mint a lélegeztetőgép. Ijesztő adatokat hallunk az elmúlt napokban, remélem ezt mindenki figyeli” – mondta Zanyi Gábor háziorvos.

Soha nem volt még annyi vakcina az idősek oltásához, mint ezen a héten, és az a legfontosabb, hogy ezt meg is kapják – mondta az oltási munkacsoport vezetője. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára aláhúzta: továbbra is vannak olyan 80 évnél idősebbek, akik regisztráltak, de még nem értesítették őket. Ezért arra kérték a háziorvosokat, hogy vegyék őket előre az oltási sorban.

György István hozzátette: ezen az oltási héten is minden elérhető vakcinát elhasználnak itthon, és mintegy ötszázezer ember kapja meg az első vagy a második oltását.

hirado.hu