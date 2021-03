DVTK-Honvéd, Felcsút-Fehérvár, Borussia-Hertha a képernyőn

2021. március 12. 08:45

A Diósgyőr a szintén veszélyes övezetben küzdő Honvédot otthon fogadja a hazai labdarúgó NB I-ben. A ZTE feláldozta a Magyar Kupában való további szereplést azért, hogy most az MTK-tól poton(ka)t szerezzen: kiderül, megérte-e. A Paks a Groupamában folytathatja jó szereplését a Fradi ellen. A Felcsút odahaza, a Makovecz-stadionban győzheti le, és egyben szakíthatja le a dobogón mögötte a harmadik helyen tanyázó, eddig 5 ponttal lemaradt Fehérvárt. A német bajnokságban Dárdai Pál csapatának, a Herthának óriási bravúr lenne egy pont megszerzése is Dortmundban a Borussia ellen. Gulácsi Péterék a Puskás Aréna után most otthon játszanak: a Lipcse az Eintracht Frankfurtot fogadja: csak a győzelem fogadható el a magyar válogatott játékosokkal erősített csapat számára.

A szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

március 13., szombat:

M4 Sport



14.45: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Kisvárda Master Good



16.45: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC



19.15: Labdarúgás, Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd

Sport 2

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Hertha BSC

március 14., vasárnap:



M4 Sport



12.45: Labdarúgás, NB II, Pécsi MFC-Debreceni VSC



16.45: Labdarúgás, NB I, Ferencvárosi TC-Paksi FC



19.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia FC-MOL Fehérvár FC

M4 Sport+

14.00: Labdarúgás, NB I, Mezőkövesd Zsóry FC-Budafoki MTE



Sport 2

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Eintracht Frankfurt



MTI