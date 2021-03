Ujvári János diplomadíj-pályázat – meghirdetve

Meghirdette az Ujvári János diplomadíj-pályázatot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) végzős felsőoktatási hallgatók részére - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

Az SZTNH a pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatóknak írja ki, a díjátadót a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer rendezik meg.



A hivatal a tavaszi félévben március 30-ig várja a jelentkezéseket, és július 30-ig az elkészült pályamunkákat.



A közlemény szerint a végzős hallgatók öt kategóriájában nevezhetnek diplomamunkájukkal, vagy szakdolgozattal, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon. Jelentkezni lehet olyan diplomamunkával, vagy szakdolgozattal is, amely a teljes szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésével foglalkozik.



A tájékoztatás szerint a dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák, első díj 250 ezer, a második díj 200 ezer, a harmadik díj 150 ezer forint, a Richter Gedeon Nyrt. egy 500 ezer forintos különdíjat is felajánlott. A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók ugyanakkor értékes könyvajándékot kapnak.



A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.



Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke a közleményben kiemelte, a hivatal kiemelt feladatának tekinti, hogy az egyetemistákkal is megismertesse a szellemitulajdon-védelem fontosságát. A fiatalok jelentik a magyar gazdaság jövőjét, az ő elképzeléseiken is múlik, hogy hazánk mennyire lesz versenyképes a következő években. Ehhez pedig nagyon is lényeges, hogy a hallgatók megértsék, újításaik megvédése az egyik első lépés a siker útján - tette hozzá az SZTNH elnöke.

MTI