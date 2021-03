Fontos könyvet tettek le az asztalra Úzvölgye múltjáról

2021. március 12. 09:50

Háromszáznyolcvan oldalas kötettel jelentkezett a Háromszék Vármegye Kiadó: a nemrég megjelent és Sepsiszentgyörgy, illetve Csíkszentmárton után csütörtök este Csíkszeredában is bemutatott, Előre az Úz völgyében című kötet azoknak lehet hasznos, akiket érdekel a székelység múltjának egy szelete.

Képek: Veres Nándor

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán mutatták be csütörtökön este a Kocsis Károly által szerkesztett Előre az Úz völgyében című kötetet. A könyvbemutatón köszöntőt mondott Tóth László főkonzul és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az eseményen jelen volt ugyanakkor Kiss László ezredes, Magyarország Bukarestbe akkreditált attaséja is.

Tóth László: tudományos válaszokat kell adni Tóth László szerint Úzvölgyét 2019 óta a magyaroknak nem kell bemutatni: mindenki tud valamit a kistelepülés történetéről, az ott lezajlott háborús eseményekről, a térség egykor virágzó életéről, a múlt század eleji nagyipari fakitermelésről, ám a legtöbben – sajnos – a 2019-es esemény miatt hallottak Úzvölgyéről.

„Főkonzulátusként fontosnak tartjuk, hogy ilyen munkák meg tudnak jelenni, és néhány olyan nyitott kérdésre talán megfelelő választ is tudnak adni, amelyek olyan eseményekhez vezethettek, amik megtörténtek az utóbbi időben az Úzvölgyében” – mondta köszöntőjében a főkonzul, egyúttal jelezve, hogy Úzvölgye kérdésének rendezésére az egyetlen mód a tudományos és szakmai alapokon nyugvó kérdések megválaszolása. Kelemen: Meg kell oldanunk Úzvölgye problémáját Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a kiadó rendkívüli kötettel ajándékozta meg a Kárpát-medencei magyar olvasókat, mindazokat, akik a „történelem iránt érdeklődnek, akiknek fontos, hogy egy másfajta szempontból láthassák az első világháborúnak ezen helyszínét. Mert fontos, hogy a megtörtént eseményeket történelmi távlatból is lássuk; de az ilyen kötetek esetében mindennél fontosabb, hogy olyan személyek szemszögéből láthassuk az eseményeket, akik részt is vettek azokban – fejtette ki.

„Ezelőtt két évvel úgy tért vissza a mi életünkbe Úzvölgye, ahogy nem szerettük volna – folytatta a szövetségi elnök –, ahogy nem kívántuk, és azóta ismét meghatározza a viszonyulásunkat, a nézőpontunkat, és azt is, hogy milyen feladatokat kell elvégezzünk. (...) Valakik megbecstelenítették az ott elesett katonák kegyeletét anélkül, hogy ezzel bármit is megoldottak volna. Úgy gondolták, hogy lehet a határokat teljesen értelmetlen módon odébb tolni. Tudjuk, hogy Úzvölgye problémáját meg kell oldanunk, valamilyen formában dűlőre kell vinnünk. Mindenképp úgy kell megoldanunk, hogy az ott elesett katonák kegyelete tiszteletben maradjon – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Fontos adalékok a kötetről A könyvet Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Kocsis Károly újságíró és Nagy Zoltán történész mutatták be. Az igényesen szerkesztett kiadvány attól hiánypótló, hogy frontkatonák naplórészletei, visszaemlékezések és újságcikkek alapján tárja fel az első világháború idején az Úzvölgyében történteket. Tamás Sándor korabeli térképekkel illusztrált előadásában visszarepített a múltba és közérthető módon elmagyarázta Úzvölgye tulajdonképpeni szerepét, egyúttal pedig tisztázta a földrajzi fogalmakat is. Mint jelezte: az Úzvölgy megnevezés két fogalmat is takar, egyrészt utal az Úz-folyó közel ötven kilométeres völgyére, a Rugát-tetőtől Dormánfalváig, ahol a folyó a Tatrosba ömlik, másrészt utal a Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgy nevű telepre, amely az alcsíki községközponttól mintegy 35 kilométerre fekszik. Mint fogalmazott: gyakorlatilag évszázadok óta konfliktus forrása volt a térség az erdélyiek és a moldvaiak között. Ennek tükrében korántsem újkeletű mindaz, ami két esztendővel ezelőtt történt Úzvölgyében.

A 380 oldalas kötet nagyon értékes képanyagot tartalmaz: 170 korabeli fényképpel, 40 rajzzal, 20 karikatúrával és 18 térképpel látták el. „Ezek közül 120 még soha nem volt publikálva. Tehát olyan kötetről van szó, amely még nem született Úzvölgyéről” – számolta össze Tamás Sándor, aki térképgyűjtőként volt jelen a szakmai munka összeállításánál. Gottfried Barna nyíregyházi történész-levéltáros is részt vett a szakmai munkában, ő online tartott egy rövid előadást. A kötetet hamarosan a könyves üzletekben is megvásárolhatják.

Úzvölgye mint téma Mint ismert, azért vált ennyire fontossá az úzvölgyi katonatemető kérdése, mert 2019-ben Dormánfalva Polgármesteri Hivatala román parcellát hozott létre, az első világháború úzvölgyi csatáiban elesett katonák temetőjében. A magyar sírkertnek tekintett temetőt korábban Csíkszentmárton község gondozta. Az elnéptelenedett Úzvölgye település törvény szerint Csíkszentmárton községhez tartozik, területét azonban, amelyen a temető is fekszik, mind Csíkszentmárton, mind Dormánfalva a magáénak tekinti.

A területvita és a temető kapcsán perek tucatja van folyamatban.

Kozán István

szekelyhon.ro