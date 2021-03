NYT: Amerika több millió adag vakcinát tartalékol

2021. március 12. 11:41

Az Egyesült Államok gyártási engedéllyel rendelkező üzemeiben több millió adag olyan vakcinát tárolnak hatósági jóváhagyásra várva, amelyet az AstraZeneca brit-svéd cég az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett ki a koronavírus ellen, miközben a világ több mint 70 országában, amelyben már engedélyezték ennek az oltóanyag az alkalmazását, hiány van belőle - jelentette egy csütörtök este megjelent riportjában a The New York Times című amerikai napilap.

Az Egyesült Államokban felhalmozott AstraZeneca-vakcinák sorsa intenzív vita tárgya fehér házi és szövetségi egészségügyi tisztségviselők között. Többen közülük azt mondják, a kormánynak engedélyeznie kellene a vakcina exportját olyan országokba, amelyekben nagy szükség van rá, míg mások egyelőre nem engednének át semennyit - mondták el a lapnak meg nem nevezett, magas rangú kormánytisztviselők.



Ezeknek a vitáknak az AstraZeneca is részese. "Tudunk róla, hogy több külföldi kormány kért a washingtonitól adományként vakcinát a gyártmányunkból, ezért mi arra kérjük az amerikai kormányt, hogy fontolja meg ezeknek a kéréseknek a teljesítését" - mondta a cég szóvivője, Gonzalo Vina.



Az AstraZeneca egyik üzemében, az ohiói West Chesterben éppen most végzik 30 millió adag vakcina palackozását, ami a fiolákba töltés előtti utolsó fázis a gyártás során - közölte a helyzetet ismerő egyik tisztségviselő. Ugyanő beszámolt arról is, hogy a brit-holland cég gyártásengedéllyel rendelkező egyik amerikai gyárában, a marylandi Emergent BioSolutionsban szintén több tízmillió adagra elegendő oltóanyagot gyártottak már, csak a kiszerelésük van hátra.



A vakcina sok hónapja tartó, egyesült államokbeli klinikai vizsgálatának még mindig nincs eredménye - a cikk szerint ezért az AstraZeneca is okolható -, a gyógyszergyártó pedig nem kérte az élelmiszer- és gyógyszer-engedélyezési hatóságtól (FDA) az oltóanyag sürgősségi használatának engedélyezését. A cég viszont kérte a Biden-kormánytól, hogy engedélyezze valamennyi adag átadását az Európai Uniónak, amellyel szemben nem tudta teljesíteni eredeti vállalását, és amelynek tagországaiban akadozik a tömeges oltás a vakcina hiánya miatt. A kormány mindeddig megtagadta a kérést - mondta egy meg nem nevezett tisztségviselő.



Több szövetségi tisztségviselő is felszólította a kormányt, hogy a következő hetekben hozzon döntést a kérdésben. De nem csak az EU-nak történő átadásról folyik vita, hanem arról is, hogy Nagy-Britannia és a nagyon súlyos helyzetben lévő Brazília is kapjon az amerikai tartalékból.



Az AstraZeneca szóvivője hozzátette, hogy ha az Egyesült Államok most átadna valamennyi mennyiséget más országoknak, akkor természetesen a cég később pótolná azt az Egyesült Államoknak.



A kormány tétovázásának mindenképpen köze van ahhoz a bizonytalansághoz, hogy az Egyesült Államoknak lesz-e elég oltóanyaga Joe Biden elnök ígéretének teljesítéséhez, miszerint májusra minden felnőtt számára biztosítani akarják az oltás lehetőségét. A kockázat ott van, hogy a vakcinagyártás nagyon összetett és kényes folyamat, több probléma is megakaszthatja egy üzemben.



A The New York Times szerint az AstraZeneca oltóanyaga körüli kormányzati habozás érthetetlen abból a szempontból, hogy három másik vakcinagyártmány már megkapta az amerikai engedélyt, és a kormány ezekre koncentrál. Elképzelhető, hogy az AstraZeneca vakcinájára nem is lesz szükség az Egyesült Államokban, vagy csak egy rövid ideig fogják használni.





A Johnson and Johnson gyógyszergyár vakcinájának már van amerikai engedélye, de nem tudott annyit gyártani, amennyit célul tűzött ki mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió számára. A cég is kérte nemrég Washingtont, hogy "adjon kölcsön" az EU-nak 10 millió adagot, de a Biden-kormány ezt a kérést is megtagadta - mondták el amerikai és európai tisztségviselők a The New York Timesnak.



