Szijjártó: hazánk elkötelezetten támogatja Georgia európai uniós integrációját

2021. március 12. 12:03

Magyarország elkötelezetten támogatja Georgia európai uniós integrációját, és mindezt nemcsak szavakkal, hanem aktív tettekkel juttatja kifejezésre - közölte a magyar külgazdasági és külügyminiszter, miután pénteken Tbilisziben tárgyalt David Zalkaliani georgiai kollégájával.

gruzia.terkepek.net

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország elkötelezett az EU Keleti Partnerség programja iránt - amelyben a Georgia kulcsfontosságú szerepet tölt be -, és a legjobb eszközként tekint a programra az unió megerősítése szempontjából. Sajnálatos módon az EU folyamatosan veszít gazdasági és politikai erejéből a globális színtéren, és mindenképpen fontos, hogy visszájára fordítsuk ezt a folyamatot. Az egyetlen lehetőség erre az unió bővítésének a felgyorsítása, és új partnerek keresése. A tárcavezető szerint Georgia az egyik legjobb jelölt ebből a szempontból.



Magyarország elkötelezetten támogatja Georgia európai uniós integrációját, és mindezt nemcsak szavakkal, hanem aktív tettekkel juttatja kifejezésre. Integrációs szakértőt bocsátott Georgia rendelkezésére, aki a georgiai külügyminiszterrel dolgozik együtt, megfelelő tapasztalattal rendelkezik, és előmozdítja Georgia helyzetét. Tizenhárom magyar delegált vesz részt az Európai Unió monetáris missziójában, és Magyarország fenntartja ezt a jelenlétet és hozzájárulását.



Budapest boldogan támogatja azt a kezdeményezést, hogy Georgia 2024-ben benyújtsa az európai uniós tagsága iránti kérelmét, és örül annak, hogy Tbiliszi megteszi az első lépéseket az integráció irányában. Georgia számíthat Magyarországra az integrációs folyamat során - tette hozzá.



Magyarország mindig is erőteljesen támogatta Georgia egyre fokozódóbb, mélyebb és átfogóbb együttműködését a NATO-val.



Nagyra értékeli Georgia részvételét a terrorizmus elleni harcban, különös tekintettel arra, hogy a lakosság számarányához képest a nem NATO-tagok közül Georgia rendelkezik a legnagyobb jelenléttel az afganisztáni NATO-misszióban - közölte.



Magyarország nagyon sok előnyre tett szert a gazdasági és kereskedelmi együttműködésből a keleti partnerországokkal. Dacára annak, hogy tavaly kilencszázalékos visszaesést mutatott a globális kereskedelem, Magyarország kilenc százalékkal, ötvenmillió dollár értékben növelte kereskedelmi mérlegét. Vállalati sikerekre is szert tett a georgiai piacon, a Richter és az Egis gyógyszergyárak az első tíz cég között vannak ott, a bázissal rendelkező WizzAir pedig piacvezető a légi forgalomban - mondta Szijjártó Péter.



Jelen pillanatban is zajlik a közös kutatás és fejlesztés védelmi téren, és magyar szakértők is részt vehetnek a második legnagyobb georgiai város vízhálózatának modernizálásában. Az Eximbank 140 millió dolláros hitelkeretet biztosít Magyarország a magyar-georgiai vállalatközi kapcsolatok előmozdítására - tette hozzá.

Az energiaellátás mindig kulcsfontosságú téma volt Közép-Európában, és a déli gázfolyosó megteremtésével új realitás köszöntött a térségre, mert az jelentős lehetőséget biztosít a gázszoltatás diverzifikációjára. Egyértelműen Magyarország érdeke, hogy a kaukázusi gáz is eljusson Közép-Európába, Georgia pedig tranzitországként fontos szerepet tölt be a déli gázfolyosó szempontjából - mondta.

Közös hajlandóság mutatkozik az együttműködésre a nukleáris fizikai kutatás területén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Tbiliszi Egyetem között. Az emberek közötti együttműködés biztosítja az alapot a jövőbeni általános együttműködéshez, tavaly pedig rekord dőlt meg: 262 georgiai hallgató jelentkezett magyarországi ösztöndíjakra, és Magyarország 108 georgiai hallgatónak biztosított lehetőséget a tanulásra - mondta Szijjártó Péter.

MTI