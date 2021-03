A Felvidék liberálisai kormányválságot vizionálnak

2021. március 12. 15:55

A négypárti szlovák kormánykoalíció két kisebb, liberális pártja - a Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Emberekért (Za ludí) - szerint tovább tart a kormányválság - derült ki a két párt vezetőinek pénteken tett nyilatkozataiból, amelyeket a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézett.

A szlovák kormánykoalíciót alkotó négy párt vezetői szerdán este tartottak egyeztetést a közös kormányzás folytatásának lehetőségeiről, miután a koalíción belül elmérgesedett a helyzet az egyes pártok járványkezelésről alkotott elképzeléseinek különbözősége, valamint amiatt, hogy Igor Matovic kormányfő a liberálisok nemtetszése ellenére a múlt héten úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából. Igor Matovic csütörtökön bejelentette, hogy az SaS és az Emberekért párt nyomására Marek Krajcí egészségügyi miniszter távozik posztjáról, ám a közös kormányzás folytatásáról sikerült megegyezni.



Azt, hogy a koalíciós válság véget ért, csütörtökön még az SaS elnöke, Richard Sulík is megerősítette, ám pénteken már úgy nyilatkozott, hogy Matovic az általa csütörtökön tartott sajtótájékoztatóval, illetve az ott elhangzottakkal felrúgta a köztük született megállapodást.



"A nulla ponton vagyunk" - fogalmazott Sulík, aki szerint pártján belül a hétvégén egyeztetést tartanak, és hétfőn jelentik be további lépéseiket. Hasonló tervekről - egy pénteken sorra kerülő párton belüli egyeztetésről - számolt be a legkisebb koalíciós párt, az Emberekért is, amelynek elnöke, Veronika Remisová úgy nyilatkozott: a helyzet komoly, a kormányválság folytatódik.

Sulík – alapblog.hu

A szerdai koalíciós egyeztetésen született megállapodás részleteiről alig valami került nyilvánosságra, annak eredményeiről egy csütörtökre jelzett sajtótájékoztatón kellett volna beszámolniuk a koalíciós pártok vezetőinek, de ez elmaradt. Annyit azonban tudni lehet, hogy a tárgyaló felek előzetesen megegyeztek egy, "a jó kormányzásról szóló memorandum" aláírásában. Vélhetően ennek a még nem aláírt dokumentumnak a megsértésére utalhatott Richard Sulík, amikor pénteki nyilatkozatában Igor Matovic előző napi sajtótájékoztatójára célzott, ahol a miniszterelnök viszonylag kemény szavakkal illette az egészségügyi miniszter távozásának kikényszerítőit.



A szlovák kormánykoalíció négy pártja jelenleg kényelmes - alkotmányozó törvények elfogadását is lehetővé tévő -, több mint háromötödös többséggel rendelkezik a 150 fős pozsonyi törvényhozásban. A koalíció a parlamentben akkor is megőrizné többségét, ha a három kisebb kormánypárt bármelyike kilépne a koalícióból, két párt kilépése esetén azonban már elveszítené azt.

MTI