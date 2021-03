A Kreml a Szputnyik V ellen készülő nyugati provokációra figyelmeztet

2021. március 12. 17:38

Nagyszabású lejáratási kampányt tervez az orosz Szputnyik V vakcina ellen az Egyesült Államok a szövetségeseivel - közölte pénteken a Kreml egy meg nem nevezett, magas rangú tisztségviselője a TASZSZ, a RIA Novosztyi és az Interfax orosz hírügynökségek jelentése szerint.

abouthungary.hu

Az informátor szerint a kampány azokra az európai országokra összpontosít majd, amelyekben bejegyezték a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni oltóanyagot, egyebek között annak a szimulálásával, hogy a Szputnyik V alkalmazása emberek tömeges pusztulását eredményezte.





"Annak nyomán, hogy világszerte, így az európai országokban is megnövekedett az orosz Szputnyik V vakcina iránti kereslet, az Egyesült Államok és szövetségesei, szakszolgálataink értesülései szerint azt tervezik, hogy nagyszabású információs kampányba kezdenek, amelynek célja előítéletes viszony kialakítása a Covid-19 koronavírusos fertőzés elleni küzdelem terén kidolgozott hazai tudományos fejlesztésekkel szemben" - hangoztatta a hírügynökségek által név nélkül idézett, hírszerzési forrásokra hivatkozó illetékes.



A forrás szerint az információs támadást olyan szervezetek készítik elő, mint az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID), a Soros Alapítvány, a Thomson Reuters Alapítvány, a tömegtájékoztatási eszközök közül pedig a BBC, a Reuters és az Internews. A nyilatkozó nem közölte, hogy mikorra várható a kampány kezdete, amely szerinte azt próbálja majd elhitetni, hogy a Szputnyik V "nem hatékony és veszélyes", és igyekszik kisebbíteni Oroszországnak a járvány elleni küzdelemben játszott szerepét, akadályozni a vakcinának az Egészségügy Világszervezet (WHO) általi jóváhagyását, és csökkenteni az irányában mutatkozó nemzetközi keresletet.



A Kreml illetékese mindezt azzal hozta összefüggésbe, hogy az Egyesült Államok szerinte "a Pfizer-vakcina agresszív előmozdításának politikáját" folytatja, amelynek keretében nemcsak az amerikai felet próbálja meg mentesíteni a mellékhatások miatti esetleges perekben kiszabandó bírságok kifizetésétől, de a gyártót is "a hanyagság miatti anyagi felelősség alól".



A Szputnyik V alkalmazását eddig a világ 51 országában - péntektől Azerbajdzsánban is - engedélyezték, az európai országok közül Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában, Montenegróban és San Marinóban.



Eközben Oroszországban emelkedett, de immár negyedik napja 10 ezer alatt maradt az újonnan diagnosztizált betegek száma. A pénteken közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 9794-gyel 4 370 617-re emelkedett. A napi növekmény 0,22 százalék, az új esetek 10,7 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 306 368-ra csökkent, míg a halálos áldozatoké 486-tal 91 220-ra nőtt, a felépülteké pedig 13 496-tal 3 973 029-re emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 114,4 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 377 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 506 640 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



MTI