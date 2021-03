A Fidesz távozása nagy veszteség az Európai Néppártnak

A Fidesz távozása az Európai Néppártból (EPP) egyszerre okoz nagy szomorúságot és az EPP számára gyengülő érdekérvényesítő képességet, erről beszélt a Közép-Európáról angol nyelven tudósító Remix News hírportálnak François-Xavier Bellamy, a francia Republikánusok (Les Républicains-LR) európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Bellamy interjúját a V4NA nemzetközi hírügynökség vette észre. A fiatal, alig 35 éves politikust (emellett népszerű, nagyhatású filozófust) tavaly Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta.

„Nyilvánvalóan nagyon rossz hír a magyar kormánypárt, a Fidesz távozása az Európai Néppártból, ez a képviselőcsoportunknak egyszerre okoz nagy szomorúságot és valódi gyengülést. A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy ezt a kapcsolatot újjáépítsük" – jelentette ki a Remix News-nak adott interjújában François-Xavier Bellamy, a francia Republikánusok európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Az egyik legtehetségesebbnek tartott francia politikus szerint az Európai NéppártotFrançois-Xavier Bellamy a fiatal támogatói társaságában, Párizsban, 2019. október 16-ánFORRÁS: NURPHOTO/MICHEL STOUPAK/NURPHOTO/MICHEL STOUPAK

A népszerű jobboldali politikus hozzátette: A francia küldöttség különösen támogatja a Fideszt. Az elmúlt hetekben, amikor egyes képviselők ki akarták zárni a magyar küldöttséget a Néppártból, összefogtak német, olasz és spanyol tagokkal ennek megakadályozására.

A jobboldali politikus-filozófus úgy látja, nem zárták volna ki a magyar kormánypártot, de megérti, hogy a Fidesz a távozás mellett döntött. Szerinte Donald Tusk, az EPP lengyel elnöke nagyon világossá tette, hogy a Fidesz tagsága ellen van, Manfred Weber német frakcióvezető azonban – értelmezése szerint – „nem törekedett keresztes hadjárat vezetésére" a Fidesz ellen, szemben más tagokkal.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen nézeteltérések voltak a magyar EP-képviselők és a néppárti tagság egy része között, arról beszélt, hogy szerinte a migrációban már kezdték elfogadni a magyar álláspontot.

A perspektíva, amit Orbán Viktor 2015-ben javasolt, ma nagyon széles körben elfogadott az EPP-ben.

Bellamy így fogalmazott: „A migránsok kötelező áthelyezésének elutasítását ma már az Európai Bizottság elnöke és Margaritis Schinas görög biztos is hangoztatja. Az a tény, hogy a bevándorlásért felelős biztos egyben az európai életmód védelméért is felelős, azt mutatja, hogy a dolgok alapvetően megváltoztak, és az az irányvonal, amelyet Orbán Viktor mutatott már 2015-ben, széles körben elterjedt nem csak az EPP-n belül, hanem általénosségban más európai intézményekben is" – állította Bellamy. (Természetesen a kvóta kérdése ettől függetlenül újra és újra napirendre kerül, és az EPP-ben több, kisebb párt, olykor egy-két emberrel ülnek a frakcióban, alapvetően bevándorláspárti maradt.)

Kicsoda François-Xavier Bellamy?

François-Xavier Bellamy-ról akkor írt az Origo hosszabb cikket, amikor 2019 januárjában kiderült, a Republikánusok új elnöke, az egyértelműen Nicolas Sarkozy következetes, konzervatív vonalát képviselő Laurent Wauquiez őt jelölte EP-listavezetőnek.

Az akkor még 34 éves filozófust addig mint az egyik legnagyobb hatású francia gondolkodó ismerték. Írásai rendszeresen jelentek meg a legnagyobb francia lapokban. Egyébként már korán politizálni kezdett.

Alig 23 évesen Versailles-nak lett a polgármestere.

Aztán 2019-ben ő vezette a francia jobbközép Republikánusok európai parlamenti listáját.

A brüsszeli és strasbourgi munkája mellett – a járvány előtt – rendszeresen fellépett egy párizsi színházban, a Saint-Georges-ban, ahol plakátok és hirdetések nélkül is mindig telt ház volt, és ahol a Les soirées de la philo (azaz „A filozófus estéi") címmel indított nagy sikerű előadássorozatot, még 2013-ban.





Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2020 júliusában, a budapesti Karmelita kolostorban fogadta Bellamy-t. Az eseményen jelen volt Novák Katalin államtitkár, későbbi miniszter is. MT//Miniszterelnöki Sajtóiroda

