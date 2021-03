Könyvadomány a muzslyai iskola könyvtárának

A muzslyai Don Bosco Családok Egyesülete ma mintegy 100 könyvből álló adományt juttatott el a Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárába. Sarnyai Attila, az egyesület elnöke elmondta, hogy a könyveket a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével karöltve pályázták meg az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, és már több ízben ajándékként továbbították a könyvcsomagokat több rendezvény jutalmaként, ám úgy gondolták ilyen módon sokkal több olvasóhoz eljuthatnak a kiadványok.

Molnár Attila, a Szervó Mihály Általános Iskola igazgatója a könyvek átvételekor hangsúlyozta, hogy mivel nehezen és ritkán jutnak magyar könyvekhez, így nagyon nagy értéknek tartják ezt a mostani adományt is. Ahogy végignézte a köteteket, mint kiderült, van közöttük elég sok házi olvasmány is, de emellett nagyon érdekes könyvek a fiataloknak, gyerekeknek, de a felnőtteknek is egyaránt.

Muzslyán az iskolai könyvtárba kerültek át a falusi könyvtár állománya is, így a polgárok is betérhetnek, hogy kölcsönözzék az olvasnivalót, amivel sokan élnek is.

A Don Bosco Családok Egyesülete az iskolai könyvtárba szánt könyvek mellett még az Emmausz Fiúkollégium könyvtárát is gyarapítani szeretné, oda is eljuttatnak egy ajándékcsomagnyi könyvet.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info