Felminősítette Szerbiát a Moody's

2021. március 12. 23:55

Felminősítette Szerbia államadósság-kötelezettségeinek besorolását a Moody's Investors Service, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a szerb gazdaság viszonylag ellenállóképesnek viszonyult a koronavírus-járvány sokkjával szemben, és szilárdak a középtávú növekedési kilátások.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Ba3"-ról egy fokozattal "Ba2"-re javította Szerbia hosszú távú szuverén besorolását.



Az osztályzat kilátása ezzel egy időben pozitívról stabilra módosult.



A Moody's besorolási módszertanában a "Ba2" adósosztályzat még mindig két fokozattal elmarad a befektetési ajánlású kategória alapszintjét jelentő "Baa3" minősítéstől. Így Szerbia továbbra is a spekulatív - vagyis nem befektetési ajánlású - besorolással ellátott államadósok között van a Moody's osztályzati listáján.



A hitelminősítő a szerb osztályzat javításához fűzött indoklásban mindazonáltal kiemelte, hogy várakozása szerint Szerbia költségvetési mérőszámai a következő években is jobbak lesznek a "Ba" sávban szereplő többi szuverén adóséinál, mivel folytatódnak a költségvetési keretrendszer erősítését célzó reformok, és ezek biztosítják a megfontolt költségvetési politikát.



A Moody's elemzése szerint az új szerb adósosztályzat stabil kilátása a cég azon várakozását tükrözi, hogy a szerb gazdaság az idén ismét növekedésnek indul, és a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított államadósság-ráta 2022-től csökkenni kezd az 58 százalék körüli jelenlegi szintről.



A stabil kilátás emellett azt is tükrözi, hogy a Moody's megítélése szerint a szerb gazdaság fogékonysága az eseménykockázatokra megfelelően illeszkedik a most megadott "Ba2" szuverén osztályzathoz, és ez elsősorban az alacsony politikai kockázatnak, a korlátozott szuverén likviditási és külső sérülékenységi kockázatoknak, valamint a stabil, az eszközminőség romlásával szemben ellenálló bankrendszernek köszönhető - áll a hitelminősítő pénteki londoni elemzésében.



A Moody's kiemeli, hogy a szerb hazai össztermék - amely a 2018-2019-es időszakban éves átlagban 4,4 százalékkal nőtt - az előzetes becslés szerint tavaly a koronavírus-sokk közepette is mindössze 1 százalékkal csökkent. Ez kedvező regionális összehasonlításban és a hasonló besorolású szuverén adósok teljesítményével összevetve egyaránt, és mutatja, hogy a szerb gazdaság lendülete milyen robusztus volt a világjárvány elhatalmasodásának kezdetén - áll a Moody's elemzésében.



Mindemellett az elmúlt években kialakított költségvetési mozgástér átfogó, a tavalyi szerb hazai össztermék hozzávetőleg 12,5 százalékának megfelelő költségvetési válaszlépéseket tett lehetővé - hangsúlyozza a hitelminősítő.



A Moody's közölte: az idei évre már 4,7 százalékos növekedést vár a szerb gazdaságban. A cég szerint ennek fő hajtóerői között lesz a viszonylag gyors szerbiai oltási kampány hatására normalizálódó gazdasági aktivitás.



MTI